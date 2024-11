Orientations budgétaires 2025 :

La CTM contrainte de réduire ses dépenses tout en maintenant l’investissement pour le pays Martinique

Matinik, 4 novanm 2025

Les élus de l’Assemblée de Martinique ont débattu des orientations budgétaires pour l’année 2025 en préparation du budget qui sera présenté en décembre. Dans un contexte financier particulièrement difficile, la Collectivité Territoriale de Martinique est confrontée à une réduction significative des dotations de l’État. Face à cette situation, la CTM est contrainte de de réduire ses dépenses et de revoir ses modalités d’intervention.

Le Projet de Loi des Finances (PLF) pour 2025 prévoit des économies de 5 milliards d’euros pour les collectivités locales, impactant directement le budget de la CTM avec une perte prévisionnelle de 15 millions d’euros. A cette réduction de ressources, s’ajoute la baisse de 250 millions du budget consacrés aux pays d’Outre-mer, qui impactera également lourdement la Martinique.

Alors qu’elle devait déjà supporter seule 150 M€ au titre des allocations individuelles de solidarité que sont le RSA, l’APA et la PCH, la CTM est obligée dès cette fin d’année de renforcer ses efforts d’optimisation et de rationalisation des dépenses. Pour l’année 2025, la CTM devra élaborer un plan rigoureux de sobriété budgétaire, visant à économiser près de 70 millions d’euros.

Les pistes d’économie envisagées incluent:

• La réduction de ses dépenses courantes : résiliation de baux, vente de terrains et de biens, révision de l’organisation de son parc, réduction de ses dépenses énergétiques, limitation des nouvelles embauches, etc. ;

• La mise en œuvre d’un règlement général des subventions avec un cadre plus rigoureux pour l’attribution des aides aux acteurs publics et privés visant à améliorer la gestion et à rationaliser l’utilisation des fonds publics ;

• La recherche active de financements alternatifs : la CTM prévoit de diversifier ses sources de financement en mobilisant des fonds européens et des subventions nationales ou privées pour soutenir les projets structurants.

La CTM entend bien sûr maintenir son soutien aux personnes vulnérables et préserver son engagement envers le développement économique et social du territoire en priorisant les investissements nécessaires pour améliorer les infrastructures locales et soutenir le tissu économique martiniquais en mettant en place une Programmation Pluriannuelle d’Investissement à hauteur de 210 millions d’euros par an et un Budget Vert pour le financement de projets favorables à l’environnement.

