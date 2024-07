Paris 2024 : La judokate Amandine Buchard remporte la médaille de Bronze

Amandine Buchard a décroché la médaille de bronze dans la catégorie des -52 kg aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Après une défaite en demi-finale contre l’Ouzbèke Diyora Keldiyorova, numéro 1 mondiale, la judokate d’origine Martiniquaise a triomphé lors du combat pour la troisième place face à la Hongroise Reka Pupp.

Amandine Buchard a décroché la médaille de bronze dans la catégorie des -52 kg aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Malgré une défaite en demi-finale face à l’Ouzbèke Diyora Keldiyorova, numéro 1 mondiale, elle a su se ressaisir pour affronter la Hongroise Reka Pupp lors du combat pour la troisième place, le dimanche 28 juillet. La judokate a remporté la victoire après trois minutes intenses de golden score, marquant ainsi sa deuxième médaille olympique après l’argent obtenu à Tokyo en 2021.

Amandine Buchard, est une judokate française d’origine martiniquaise. Elle a commencé le judo à 6 ans et a gravi rapidement les échelons, intégrant l’INSEP à 17 ans. Elle a remporté des médailles aux championnats d’Europe et a décroché une médaille d’argent aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021. Membre de l’équipe France Douane, elle continue de briller sur la scène internationale, ajoutant notamment un titre au Grand Chelem d’Antalya en 2023. Elle est connue pour son style de judo agressif et son mental d’acier, qui lui ont permis de rester au sommet de sa catégorie pendant plusieurs années. Sa médaille de bronze à Paris renforce son statut parmi les meilleures judokates du monde et constitue une belle récompense pour ses efforts continus sur les tatamis.

Source : L’équipe

