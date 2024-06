Plan EAU-DOM en Martinique : L’AFD soutient la formation des professionnels de l’eau

L’Agence Française de Développement (AFD) participe activement à la mise en œuvre du Plan EAU-DOM en Martinique. Cette initiative vise à améliorer les services d’eau et d’assainissement dans les départements d’outre-mer. L’objectif est d’optimiser la qualité, l’efficacité et la résilience des infrastructures d’eau potable et d’assainissement, pour assurer un accès équitable à ces services essentiels.

Les actions de l’AFD dans le cadre du Plan EAU-DOM

L’AFD apporte un soutien financier, technique et stratégique aux structures locales responsables des services d’eau et d’assainissement. Ce soutien se manifeste par :

Le financement de projets d’infrastructures pour moderniser les réseaux d’eau et d’assainissement. Un accompagnement technique, avec des experts collaborant avec les équipes locales pour proposer des solutions adaptées aux spécificités de l’île. Le renforcement des capacités, via l’organisation de sessions de formation et d’échange pour les agents des services concernés.

Formation des professionnels locaux

Dans le cadre de cet engagement, l’AFD organise, en collaboration avec l’Office de l’Eau (ODE), la Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DEAL) et le cabinet Espelia, des journées de formation et d’échanges les 25 et 26 juin 2024. Ces sessions sont destinées aux agents des services d’eau et d’assainissement en Martinique.

Objectifs de la formation :

Renforcer les compétences des acteurs locaux

Favoriser le partage de bonnes pratiques

Encourager l’innovation dans la gestion des ressources en eau

Les sessions sont conçues pour être interactives, permettant aux participants d’échanger leurs expériences et de réfléchir ensemble à des solutions pratiques pour les défis locaux.

Enjeux pour la Martinique

L’engagement de l’AFD dans le Plan EAU-DOM représente une étape importante pour l’île. L’amélioration des infrastructures d’eau et d’assainissement vise à contribuer à la préservation de la santé publique et au développement économique de la Martinique.

Les professionnels du secteur de l’eau en Martinique sont invités à participer à ces journées de formation les 25 et 26 juin. Cette initiative s’inscrit dans une démarche globale visant à optimiser la gestion de l’eau sur l’île, en formant les acteurs locaux et en encourageant le partage de connaissances.

En conclusion, l’AFD, à travers son implication dans le Plan EAU-DOM et l’organisation de ces journées de formation, contribue aux efforts d’amélioration des services d’eau et d’assainissement en Martinique. Cette démarche vise à soutenir une gestion durable des ressources en eau sur l’île.