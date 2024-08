Ploërmel, cité ducale où naquit l’horloger Charles Léon Marie Jouet (1892-1966)

La reine Victoria a pendant longtemps apprécié la marque de champagne Perrier-Jouët fondée en 1811 suite à l’union de Rose-Adélaïde Jouët, issue d’une famille de marchands normands, et de Pierre-Nicolas Perrier, vigneron et botaniste champenois. Que sait-on du croisement des échanges créatifs et d’innovation développé des deux côtés de la Manche, à travers notamment l’arc horloger transmanche ?

Alors que Ploërmel Communauté et sa commission culture préparent un projet de spectacle Son & Lumières sur le thème de l’horloge astronomique de Ploërmel et de son planétarium, les Nations Unies ont proclamé 2025 comme l’Année Internationale de la Science et de la Technologie Quantiques (AIQ).

L’année 2025 a été choisie pour cette Année Internationale car elle marque les 100 ans depuis le développement initial de la mécanique quantique. Au titre du jumelage entre Ploërmel avec le Pays-de-Galles (Gorseinon et Llwchwr) et l’Irlande (Cobh), l’horlogerie et les innovations transmanche ont fait l’objet de travaux de prospective, notamment avec la réussite de Probiomer.

Circularité, sobriété, frugalité sous le signe de la simplicité entre « petite » Bretagne et Grande-Bretagne

Agora de rencontres, d’inspirations et de réflexions, « Histoire de territoire, Design de demain » est le thème d’un cycle de conférences inscrit dans le cadre de la programmation de la France Design Week en Bretagne qui questionne cette année la simplicité. Celle-ci peut s’exprimer à travers de nombreuses acceptions : frugalité, sobriété, circularité… Autant de solutions pour cristalliser le design sous le prisme de l’impact.

Des protagonistes à redécouvrir des Stuart aux huguenots

L’arc horloger transmanche est encore mal identifié sur les cartes de l’innovation. Pourtant, ce dernier a rayonné jusqu’à Birmingham, surnommée « la ville aux mille métiers » et berceau des Lumières dans les vallées profondes des West Midlands.

Il reste à reconstituer ces échanges humains, diasporiques et mouvements des deux côtés de la Manche, dans toute leur complexité. Diaspora vient du grec « dispersion », ce qui implique éparpillement, délitement, épuisement…

On se souvient notamment que le roi d’Angleterre, Jacques II Stuart, a passé la nuit de Noël dans l’imposante maison Bigarré, rue des Francs Bourgeois de Ploërmel. Mais pourrions-nous retrouver des protagonistes ou pionniers issus d’autres époques ayant par exemple des ancêtres artisans huguenots comme Charles Lewis Tiffany, Karl Fabergé, et Jean Schlumberger ?

Le nom de famille Jouet est répertorié avec la variante Jouett dans le registre des ancêtres huguenots qualifiés de la National Huguenot Society (États-Unis).

Jewett : forme américanisée du français Jouet ou Jouët

On retrouve plusieurs endroits en France ainsi nommés, par ex. Jouet-sur-l’Aubois dans le Cher. Il existe aussi une terminaison modifiée reflétant la pratique canadienne et américaine consistant à prononcer le -t final. De l’autre côté de l’Atlantique, le patronyme Jouet est devenu : Jewett.

Par ailleurs, Jouet dérive de la prononciation française anglo-normande du nom biblique Judith.

Judith est aussi un nom de lieu notamment porté par :

La rivière Judith est un affluent de la rive droite de la rivière Missouri (Montana, États-Unis).

Rivière Judith, un affluent de la rivière Bécancour (versant de la rive sud du fleuve Saint-Laurent), coulant à Bécancour, dans le Centre-du-Québec, au Québec, au Canada.

Ploërmel compte parmi ses pionniers : Charles Léon Marie Jouet, horloger breton né le 21 décembre 1892 dans la cité ducale qui a exercé pendant 40 ans son activité.

Affecté au 28eme régiment d’artillerie en 1917 pendant la Première guerre mondiale, il sera de nouveau mobilité comme artilleur à l’atelier de construction du Mans (Sarthe) le 1er mars 1939. A l’origine, le métier d’orloger (sans H) était destiné au réglage des canons, depuis l’époque de François Ier.

Bien connus en Bretagne, les frères La Mennais étaient originaires de Saint-Malo avant de s’établir en pays de Ploërmel. Leur père faisait alors partie des principaux armateurs de la ville. A l’époque Mennaisienne, Saint-Malo avait perdu nombre des monopoles acquis durant le règne du Roi Soleil. D’où l’importance de relancer le débat intellectuel et le maillage éducatif depuis le pays de Ploërmel .

Depuis le 16 décembre 2020, l’UNESCO a inscrit les savoir-faire en mécanique horlogère et mécanique d’art sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

Kevin LOGNONÉ

