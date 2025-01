Ste. Lucie – La Chambre et le Département des impôts mettent l’accent sur la conformité en matière de documentation fiscale

St. Lucia Times.

La Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Sainte-Lucie et le Département des impôts (IRD) ont conclu un séminaire sur la conformité en matière de documentation fiscale pour les employeurs et les employés.

Le séminaire a abordé des sujets cruciaux tels que le processus de soumission des formulaires, les informations requises, les avantages des employés et la transition vers un système en ligne.

Les discussions ont également porté sur la gestion des sous-traitants, la déclaration des dépenses et le maintien de dossiers précis pour les employés et les entreprises.

Les participants ont souligné la nécessité de processus simplifiés pour garantir la conformité fiscale et la transparence dans la déclaration des avantages et indemnités des employés.

Le séminaire a également identifié plusieurs exigences pour les employeurs, notamment :

• S’assurer que tous les employés remplissent et soumettent leurs formulaires fiscaux.

• Soumettre les formulaires complétés à l’IRD avant la date limite spécifiée.

• Fournir aux employés une copie de leurs formulaires remplis.

• Conserver une copie de chaque formulaire fiscal des employés pour les archives de l’entreprise.

En outre, les employeurs doivent déclarer avec précision les allocations, les avantages et les véhicules fournis par l’entreprise sur les formulaires fiscaux.

La Chambre de commerce et l’IRD ont exprimé leur engagement à aider les employeurs à respecter leurs obligations fiscales et à garantir des processus fiscaux plus fluides.

