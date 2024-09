Une journée pour mieux comprendre la maladie d’Alzheimer

Ce samedi est consacré à la lutte contre la maladie d’Alzheimer. Cette maladie touche un million de français dont 8000 Martiniquais. Il y a presque autant d’aidant que de malade. Or un aidant sur trois meurt avant la personne de laquelle il s’occupe.

Un jour, on commence à oublier. Le phénomène devient de plus récurrent. On oublie de payer une facture. On fait répéter les choses car on ne parvient plus à enregistrer les informations. On se retrouve dans l’incapacité de faire une recette de cuisine connue, de remplir un chèque. Avec l’accumulation des symptômes, le couperet tombe. Alzheimer. L’altération de la mémoire immédiate fait partie des symptômes les plus connus. Il y en d’autres parmi lesquels, les troubles dans l’exécution de gestes de la vie courante. En France, 8% des plus de 65 ans étaient atteints de la maladie d’Alzheimer en 2020 selon la fondation Vaincre Alzheimer. Le malade voit son état de santé se détériorer. L’aidant en est le témoin impuissant. C’est le cas d’Hélène Etienne. Elle s’est occupé de sa mère jusqu’à la fin il y a quatre mois.

Les aidants sont les premières victimes

« Je fais encore le deuil de ma mère. Etre aidant est quand même une charge très lourde. Cette maladie avec un malade qui ne nous reconnaît plus. Ce type de situation est dur à supporter. » Les aidants sont les premières victimes. Un aidant sur trois décèdera avant son malade. En Martinique, 8000 personnes souffriraient de a maladie d’Alzheimer ou apparenté. « Cette population de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer devrait être multipliée par 3 d’ici 2040 », indique le Haut conseil de la santé publique. Il poursuit : « Les conséquences de cette maladie rendent plus difficile l’expression de la solidarité familiale, qui est ancrée dans la culture antillaise. Les liens de solidarité, la coexistence voire la cohabitation de plusieurs générations dans une unité de lieu (maison, ilot, lotissement, quartier…) sont de moins en moins fréquents en Martinique. »La maladie est sournoise. Chaque malade est différent, la maladie évolue différemment pour chacun.

Vers une reconversion professionnelle

Le sort des aidants que Hélène Etienne connaît bien a bouleversé sa vie personnelle et professionnelle. En effet celle qui exerce en tant que fonctionnaire à La Poste souhaite se reconvertir dans le baluchonnage, venir en soutien aux aidants leur permettant ainsi de prendre des congés ou quelques heures pour eux.

Les aidants sont parfois isolés pour les sortir de cet état d’isolement, France Alzheimer est là. L’antenne de la Martinique se trouve au Lamentin. L’association organise des ateliers de groupe durant lesquelles les aidants échangent avec d’autres aidants ou des psychologues.

