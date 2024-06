Visite d’une délégation d’institutionnels et de chefs d’entreprise de la Dominique 1er et 2 juillet 2024

A propos d’Invest Dominica Authority (IDA)

Invest Dominica Authority est une agence publique du gouvernement Dominiquais dédiée à l’accompagnement des investisseurs étrangers. C’est une ressource pour explorer les opportunités d’investissement et d’affaires à la Dominique, de l’idée jusqu’à l’implantation sur place. Elle guide les porteurs de projets à travers les règles administratives et commerciales qui doivent être respectées pour travailler avec l’île, évalue la pertinence du projet et des installations à réaliser et assure la liaison entre les organismes gouvernementaux, les porteurs de projet, les fournisseurs et les prestataires de services adaptés, et ce jusqu’à l’embauche de main d’œuvre locale.