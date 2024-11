Visite Ministérielle : Serge Letchimy appelle à des réponses structurelles face aux défis du développement de la Martinique

Visite du Ministre des Outre-mer : Serge LETCHIMY demande la mise en œuvre des mesures arrêtées et des réponses structurelles au mal développement de la Martinique

Matinik, 11 novanm 2024

Le Président du Conseil Exécutif, Serge LETCHIMY, s’est entretenu ce jour avec le Ministre des Outre-mer, François-Noël BUFFET, actuellement en déplacement en Martinique.

À la suite de la signature du protocole d’objectifs et de moyens de lutte contre la vie chère, qui permet de mettre en œuvre les mesures conjoncturelles arrêtées en réponse au coût de la vie trop important, Serge LETCHIMY demande au Ministre d’apporter également des réponses structurelles au mal développement de la Martinique : offrir des emplois aux jeunes, sédentariser les forces vives martiniquaises, mettre en place une véritable continuité territoriale entre la France hexagonale et la Martinique, porter un regard particulier sur le prix parfois exorbitant des billets d’avion, engager une réforme foncière pour permettre aux jeunes agriculteurs de s’installer, réformer le POSEI pour relancer la production locale et sortir des monopoles et oligopoles économiques qui accentuent la vie chère.

Dans le cadre du prochain Congrès des élus de Martinique qui devrait se tenir le mois prochain, la Collectivité engagera des travaux afin de faire des propositions concrètes et nourrir les réflexions du Projet de Loi d’Orientation de Programmation qui sera porté par le Gouvernement et dont la mise en œuvre est confirmée par le Ministre afin de répondre aux besoins des Martiniquais et aux attentes des élus et partenaires sociaux, pour sortir durablement de la vie chère et du modèle économique actuel.

Le Président du Conseil Exécutif a également insisté sur les contraintes pesant sur les finances de la CTM, des communes et des EPCI de Martinique, accentuées par les arbitrages financiers faits par le Gouvernement dans le cadre du Projet de Loi Finance 2025. Chaque année, l’écart entre le paiement des aides individuelles de solidarité obligatoires (APA, PCH, RSA) et les recettes versées par l’Etat est de 150 millions d’euros, supportés par la CTM.

Le Ministre des Outre-mer s’est engagé à ce que la parole de l’Etat soit respectée et a confirmé que le projet de loi demandé par Serge LETCHIMY sera porté par le Gouvernement pour élargir les réponses apportées à la problématique de la vie chère et créer les conditions d’un véritable développement économique et social pour tous les Martiniquais. François-Noël BUFFET a également indiqué qu’un Comité Interministériel des Outre-mer (CIOM) se tiendra au cours du mois de mars 2025, afin de mobiliser le Gouvernement sur les enjeux prioritaires des Outre-mer.

« La Martinique doit développer une production locale de qualité permettant à sa population de se nourrir au juste prix, commercer avec ses voisins, former et proposer des emplois à sa jeunesse, accompagner ses aînés, répondre aux besoins de sa population, sortir de l’exclusivité avec l’Hexagone et mieux s’insérer dans le Monde. C’est la démocratie économique, pour tous, que j’appelle de mes vœux et pour laquelle nous travaillons : pour que la Martinique offre à chacun les moyens de vivre décemment et de réussir » a déclaré Serge LETCHIMY.

