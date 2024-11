Wizkid, Festival Mondial de Musique Créole et le rhum premium Bleu Magic

Dominica News Online

Le Festival Mondial de Musique Créole (WCMF) en Dominique a récemment présenté un week-end vibrant rempli de musique et de performances internationales, avec une apparition notable de la superstar de l’Afrobeats, Wizkid. Le festival a offert une expérience culturelle unique, servant de cadre parfait pour l’introduction de Bleu Magic, présenté comme le premier « rhum premium » de l’île. Mis en avant dans le salon VIP à thème Botanica, le branding du rhum met en avant un « esprit de rébellion », inspiré par l’héritage de ‘Neg Mawon’ de la Dominique.



Wizkid sur scène

Selon un communiqué de presse des porte-parole de la marque, Wizkid, qui a performé lors de la deuxième nuit du festival de trois jours, a exprimé son approbation pour Bleu Magic après l’avoir découvert lors de sa visite, notamment le rhum blanc léger mélangé avec de l’eau de coco.

Elroy Harrow, le Directeur de la Marque, a exprimé sa satisfaction quant à l’accueil réservé à Bleu Magic, déclarant : « Nous sommes ravis de la réaction à Bleu Magic. Voir une réaction aussi écrasante, non seulement des locaux mais aussi de la communauté internationale, y compris de quelqu’un d’aussi influent que Wizkid, est un signe que ce rhum est prêt à prendre la scène mondiale. »

Ayodele Andrew, le Coordinateur du Lancement, a noté à quel point la popularité du rhum a rapidement augmenté parmi les clients, en remarquant que beaucoup s’attendaient à un goût plus fort mais ont été agréablement surpris par sa douceur et son léger goût en bouche. Bleu Magic a également fait sa première apparition à The Realm, un lieu populaire pour les locaux et les visiteurs, et a été ajouté au menu des boissons du Dorne Bar, géré par NexConnex, qui a également organisé l’expérience VIP au WCMF en collaboration avec Radiance Productions.

« Le goût était doux et la bouteille est magnifique ! Elle s’intègre parfaitement à notre décor », a déclaré Ian Edwards, le propriétaire de The Realm.

Les porte-parole décrivent Bleu Magic non seulement comme un rhum, mais comme un mouvement visant à mettre en valeur l’artisanat local, le patrimoine et la culture caribéenne dynamique tout en séduisant un public mondial à la recherche de goûts raffinés.

Le lancement du produit coïncide avec le 46e anniversaire de l’indépendance de la Dominique, a été déployé dans divers endroits à travers l’île et sera bientôt disponible dans le monde entier.

