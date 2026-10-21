340 millions de dollars pour la Caraïbe : Blake appelle les États-Unis à donner davantage de place à la résilience dans leur plan régional d’investissement

Le secrétaire d’État adjoint américain Christopher Landau salue la ministre des Travaux publics et des Infrastructures, Jearlean John, lors de l’inauguration, en août, de l’entreprise Ibis Steel à Point Lisas, à Trinidad, sur le site de l’ancienne aciérie ArcelorMittal. Photo fournie.

L’administration Trump affirme investir plus de 340 millions de dollars américains dans la Caraïbe, à la suite de discussions avec les pays de la CARICOM lors d’un dialogue États-Unis–Caraïbe organisé vendredi par le département d’État.

Selon les informations communiquées, cette rencontre a réuni le secrétaire d’État adjoint Christopher Landau et des délégations de haut niveau de la Jamaïque, d’Antigua-et-Barbuda, des Bahamas, de la Barbade, du Belize, de la Dominique, de la République dominicaine, de la Grenade, du Guyana, d’Haïti, de Saint-Christophe-et-Niévès, de Sainte-Lucie, de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, du Suriname et de Trinité-et-Tobago.

Le département d’État a indiqué que cet investissement faisait suite à un engagement pris en février à Saint-Christophe par le secrétaire d’État américain Marco Rubio. Il concernera notamment la croissance économique, les infrastructures numériques, la santé et la sécurité régionale.

Un sommet consacré aux investissements dans la Caraïbe devrait être organisé début 2027 afin de mettre en relation les entreprises américaines, les investisseurs et les organismes publics de financement avec des partenaires caribéens, pour faciliter la conclusion d’accords sur des marchés ouverts et concurrentiels, a précisé le département d’État.

Les États-Unis consacreront 175,8 millions de dollars à un programme de câbles sous-marins pour la Caraïbe et l’Amérique centrale. Il vise à étendre une connectivité haut débit fiable dans ces deux régions et à renforcer la résistance de ces liaisons aux perturbations.

Le département d’État souhaite également faire avancer, en collaboration avec le Congrès, une initiative de partenariat stratégique des Amériques pour l’excellence et l’autonomie des systèmes régionaux de santé. Il envisage d’y consacrer 61,5 millions de dollars pour « aider les gouvernements caribéens à disposer de personnels de santé en nombre suffisant, grâce à un recrutement éthique et transparent et à une rémunération équitable versée directement aux professionnels eux-mêmes ».

Sous l’effet des pressions américaines sur les visas

Cette annonce intervient après que plusieurs pays de la CARICOM ont rompu des relations anciennes de plusieurs décennies avec Cuba et son programme de coopération médicale. Selon les critiques de ces décisions, elles auraient été prises sous la pression américaine en matière de visas.

Dans le cadre de l’Initiative de sécurité du bassin caribéen — Caribbean Basin Security Initiative, ou CBSI —, le département d’État a annoncé 37 millions de dollars de programmes destinés à sécuriser les infrastructures numériques essentielles et les ports, ainsi qu’à lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

Il a également annoncé un investissement de 66 millions de dollars au titre de la coopération policière et sécuritaire, afin de renforcer la capacité des partenaires caribéens à combattre les organisations criminelles transnationales et à sécuriser les frontières de la région. Cette enveloppe comprend 55 millions de dollars d’aide à la lutte internationale contre les stupéfiants et au renforcement des forces de l’ordre, ainsi que 11 millions de dollars de financement militaire extérieur.

Les États-Unis travailleront aussi avec les ministres caribéens chargés de la sécurité et l’Agence de la CARICOM pour la lutte contre la criminalité et la sécurité afin d’organiser, au printemps 2027, la prochaine réunion ministérielle de sécurité de la CBSI, a indiqué le département d’État.

Cette enveloppe de 340,3 millions de dollars constitue une tentative directe de Washington pour contrer l’influence croissante de Pékin dans une région que les États-Unis considèrent comme leur arrière-cour.

Au cours des vingt dernières années, la Chine a investi des milliards dans la région à travers son initiative des « nouvelles routes de la soie », finançant des autoroutes, des ports, des bâtiments publics et des réseaux de télécommunications dans plusieurs États de la CARICOM.

Les initiatives annoncées lors de ce dialogue ciblent des secteurs similaires, dans lesquels Pékin a acquis une influence.

Lors d’une visite de deux jours dans la Caraïbe en mars 2025, avec des étapes en Jamaïque, au Guyana et au Suriname, Marco Rubio avait accusé la Chine, pays riche et puissant, de recourir à des « pratiques prédatrices ».

Pékin avait répliqué que l’ouverture, l’inclusion et une coopération mutuellement bénéfique caractérisaient ses relations avec l’Amérique latine et la Caraïbe.

Les réserves de Byron Blake

L’ambassadeur Byron Blake, ancien représentant permanent adjoint de la Jamaïque auprès des Nations unies et ancien secrétaire général adjoint de la CARICOM, s’interroge sur l’origine des initiatives annoncées : résultent-elles de discussions communes ou ont-elles été proposées uniquement par les États-Unis ?

Selon lui, si elles ont été élaborées en concertation avec les pays caribéens, les priorités retenues sont surprenantes au regard des besoins de la région.

« À mon sens, et certainement si je conseillais les dirigeants caribéens aujourd’hui, l’un de leurs besoins les plus urgents, pour le présent comme pour l’avenir, serait de renforcer les infrastructures face aux risques climatiques liés au réchauffement accru de l’atmosphère, de la mer, etc. », a déclaré Blake au Gleaner.

« L’une de mes priorités serait donc de savoir comment rendre les infrastructures plus résistantes à ces risques climatiques. »

Il rappelle que la région a subi des inondations et des sécheresses, tandis que les menaces pesant sur la sécurité alimentaire se sont aggravées sous l’effet du changement climatique et des phénomènes qui lui sont associés.

Les pays de la CARICOM devraient, selon lui, privilégier des systèmes de production alimentaire adaptés à un environnement nouveau et plus chaud, car ce défi deviendra de plus en plus difficile à relever.

Il reconnaît que la santé constitue une priorité, mais estime que l’orientation annoncée de l’initiative est « beaucoup trop étroite ».

« Je mettrais davantage l’accent sur la formation, afin de disposer d’un plus grand nombre de professionnels de santé capables de répondre aux nouveaux besoins, notamment en développant leurs compétences en intelligence artificielle et dans les évolutions de la médecine qui y sont liées », explique Blake.

« Il faut aussi former suffisamment de personnes pour que la Caraïbe puisse couvrir ses propres besoins, sans avoir à recruter à l’étranger », ajoute-t-il.

La lutte contre la criminalité transnationale et les menaces sécuritaires associées correspond, selon lui, aux priorités régionales. Mais la pertinence de la réponse dépendra de la manière dont l’initiative sera organisée.

« Comme je l’ai dit, si ce programme a été élaboré par les États-Unis avec la Caraïbe, les priorités me surprennent. Bien entendu, je ne pourrais pas les contester si les gouvernements caribéens estiment que ce sont bien les leurs. Mais si je les conseillais, j’aurais proposé une autre liste de priorités, comme je viens de l’indiquer », conclut Blake.

Kimone Francis — kimone.francis@gleanerj