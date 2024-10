American Airlines commencera des vols quotidiens la semaine prochaine, les options de voyage vont s’élargir tout autour.

Dominica News Online –

American Airlines commencera à proposer des vols quotidiens vers la Dominique le dimanche 13 octobre 2024.

C’est ce qu’a déclaré Andia Ravariere, directrice du marketing de destination de la Discover Dominica Authority (DDA), lors d’une conférence de presse du WCMF jeudi.

“En provenance des États-Unis, American Airlines vous amènera jusqu’à nous”, a-t-elle déclaré. “Pour l’instant, nous avons deux vols par semaine, c’est-à-dire les mercredis et les samedis, mais du 13 au 31 octobre, American Airlines commencera à proposer des vols quotidiens pour que vous puissiez vous rendre au Festival mondial de la musique créole 2024.

Selon Mme Ravariere, la LIAT2020 dessert actuellement la Dominique, Antigua, la Barbade et Sainte-Lucie les lundis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches, “et Sunrise Airways relie la Dominique à Antigua, Saint-Kitts et Sainte-Lucie”.

Elle a ajouté que Sunrise Airways opérait six jours par semaine et proposait des vols quotidiens vers la Dominique et Antigua avec des correspondances vers d’autres destinations.

“Nous sommes très heureux d’annoncer que Sunrise Airways a introduit des tarifs promotionnels”, a révélé Mme Ravariere. “À partir du vendredi 27 septembre, un tarif spécial aller-retour de 299 $US, toutes taxes comprises, au départ de Saint-Kitts, d’Antigua et de Sainte-Lucie.

Elle a ajouté que ce tarif promotionnel sera disponible pour la période du 20 au 30 octobre.



Desma Patrick

Pendant ce temps, Desma Patrick, responsable marketing de HHV Whitchurch L’Express Des Iles, a déclaré que la compagnie de ferry s’associe à nouveau à DFC pour le WCMF(world créole music festival) de cette année, sous la nouvelle direction de FRS.

“En tant que sponsors du World Creole Music Festival, nous nous engageons à soutenir le succès du festival en fournissant des billets pour les artistes et les personnes auxiliaires”, a-t-elle déclaré.

Patrick a déclaré qu’en tant que partenaire commercial officiel du transport, L’Express Des Iles comprend que l’afflux de visiteurs va augmenter, “et nous avons donc modifié nos horaires vers la Guadeloupe, la Martinique et Sainte-Lucie pour faciliter l’arrivée des visiteurs, soutenant ainsi encore davantage le bien-être social et économique de la Dominique”.

Elle a révélé que les clients peuvent acheter un billet aller-retour pour seulement EC$360 (ndr: 129,6 EUR)

“Les personnes intéressées peuvent contacter HHV Whitchurch & Company Limited en envoyant un message à whitchurch.com ou en appelant le 255-1166 pour les réservations”, a révélé Mme Patrick. “Les billets peuvent également être achetés par l’intermédiaire de Networktradinginc, à Pottersville, qui est un sous-agent de FRS L’Express Des Iles.

Patrick a assuré que si la demande augmente, L’Express Des Iles est prêt à ajouter d’autres escales vers la Dominique dans les semaines à venir.

