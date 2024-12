Antigua- Shermain Bique-Charles, journaliste dominiquaise : la force motrice derrière Antigua.News

Dominica News Online –

Sous la direction de la journaliste dominiquaise Shermain Bique-Charles, Antigua.News a été désigné, pour la deuxième année consécutive, comme le Meilleur journal en ligne de la région. Son expérience vaste et sa dévotion inébranlable ont été des facteurs clés de ce succès.

Bique-Charles a récemment démissionné de son poste de journaliste senior et présentatrice d’actualité à Observer pour se consacrer principalement à Antigua.News, dont elle est actuellement la directrice générale. Auparavant, elle a occupé pendant plus de dix ans le poste de directrice de l’information à Kairi FM avant d’émigrer. En début de carrière, elle était rédactrice senior au journal Chronicle, où elle a remporté le prix Flamboyant de DBS Radio pour son excellence journalistique. Elle a également joué un rôle fondamental dans la création de Dominica News Online (DNO) et y a contribué comme rédactrice senior pendant de nombreuses années. À ce jour, elle continue de collaborer en freelance avec DNO et fournit des reportages pour des stations de radio comme Q95, couvrant notamment Antigua-et-Barbuda.

En novembre dernier, les prestigieux Antigua Barbuda Global Music Media Awards ont reconnu l’influence croissante de Antigua.News, une plateforme lancée il y a deux ans par son fondateur, l’ambassadeur Dr. Dario Item, Earl de Rothes et Prince de St. Rosalie. La publication s’est fait un nom grâce à sa rapidité exceptionnelle pour couvrir les actualités, rapportant en exclusivité des événements majeurs tels que la mort tragique du député Asot Michael, la démission du député de l’UPP Anthony Smith, ou encore des accusations graves portées contre un médecin.

Sous la direction de Bique-Charles, Antigua.News est devenu le journal en ligne le plus lu d’Antigua-et-Barbuda. Elle met en avant l’implication de son équipe :

« Nos journalistes s’immergent dans leurs communautés pour produire des articles bien documentés et captivants. C’est notre engagement pour une information précise et opportune qui nous vaut cette reconnaissance. »

Dr. Dario Item a également souligné l’importance de cette plateforme :

« Lorsque j’ai imaginé ce journal en ligne, mon objectif était de mettre en valeur la beauté unique de notre pays. »

Au fil du temps, Antigua.News est devenu une ressource essentielle pour la communauté, offrant des informations importantes et renforçant le lien entre les lecteurs. En mai 2023, les révélations audacieuses du Dr. Item sur le scandale financier de Credit Suisse, publiées par Antigua.News, ont exposé des contradictions au sein des institutions financières suisses, attirant l’attention internationale. En 2024, le média a continué à marquer les esprits avec des enquêtes révolutionnaires, confirmant sa réputation journalistique.

Pour l’avenir, Shermain Bique-Charles prévoit une expansion dans le contenu vidéo, visant à enrichir la narration grâce à des formats visuels dynamiques. Cela inclura des reportages en direct, des documentaires approfondis et des mises à jour rapides, reflétant l’engagement de Antigua.News envers l’innovation médiatique et les besoins évolutifs de son public.

Grâce à la vision et au dévouement de Shermain Bique-Charles, Antigua.News continue de s’imposer comme une source d’information fiable pour ses lecteurs, tant au niveau régional

J’aime ça : J’aime chargement…