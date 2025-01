Bahamas- Carnival renomme son île privée aux Bahamas

Caribbean Journal

Carnival a rebaptisé sa destination privée aux Bahamas. Connue auparavant sous le nom de Half Moon Cay, elle porte désormais le nom de RelaxAway, Half Moon Cay, selon l’annonce de l’entreprise.

Cette île est une destination exclusive pour les croisiéristes des compagnies Carnival Cruise Line et Holland America Line, toutes deux appartenant au groupe Carnival.

Les deux compagnies collaborent sur une série d’améliorations de l’île, notamment la construction d’un nouveau quai, de nouveaux bars et une expérience de plage élargie.

Carnival nourrit de grandes ambitions aux Bahamas : la société développe également la nouvelle destination très attendue, Celebration Key, sur l’île de Grand Bahama, qui devrait accueillir ses premiers passagers cet été.

Christine Duffy, présidente de Carnival Cruise Line, a déclaré : « Le nom RelaxAway, Half Moon Cay reflète notre engagement à préserver les qualités qui rendent cette destination si attrayante, tout en élargissant l’accès et en accueillant davantage de visiteurs pour profiter des eaux cristallines, des plages de sable blanc et des paysages luxuriants. » Elle a ajouté que de nombreux itinéraires pour 2026 et au-delà incluront les deux destinations, RelaxAway et Celebration Key, offrant ainsi aux passagers des expériences complémentaires avec des journées de plage idylliques et luxueuses.

Carnival exploite également Princess Cays sur l’île d’Eleuthera, qui est une partie du continent et non une île indépendante.

