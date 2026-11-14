Caribbean Today / Caribbean Media Corporation

À la Barbade, la commission nationale chargée des réparations souhaite développer des initiatives concrètes inspirées d’une réforme foncière adoptée en 1980. Cette loi a permis à des locataires installés sur des terrains de plantations ou dans certains quartiers urbains d’acheter la parcelle qu’ils occupaient.

Pour David Comissiong, président de la commission, ce dispositif constitue un exemple de justice réparatrice mise en œuvre à l’échelle nationale. Selon son estimation, environ 10 000 personnes sont devenues propriétaires et quelque 40 000 habitants en ont bénéficié en tenant compte des membres de leurs familles.

La commission veut désormais identifier d’autres projets capables de réduire les inégalités héritées de l’histoire. Elle envisage aussi d’associer des compétences extérieures à ses quinze membres. Cette démarche donne au débat sur les réparations une dimension foncière et sociale : comment transformer la reconnaissance des injustices en accès durable à la propriété et en autonomie économique ?