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Le Guyana salue des sanctions américaines visant deux personnes établies en Inde, accusées d’avoir participé à un réseau international d’immatriculation frauduleuse de navires. Selon les autorités citées, des bâtiments auraient reçu de faux documents les présentant comme enregistrés sous pavillon guyanien.

Le réseau aurait notamment fourni des services à des navires liés au transport de pétrole iranien et au contournement de sanctions. L’administration maritime du Guyana affirme que les organismes concernés n’étaient pas autorisés à agir en son nom.

L’affaire dépasse la seule question diplomatique. Une fausse immatriculation compromet la vérification des normes de sécurité, des assurances et des responsabilités en cas d’accident ou de pollution. Le journal cite le cas du pétrolier Majestic X, anciennement Phonix, qui aurait utilisé frauduleusement le pavillon du Guyana. Les autorités guyaniennes souhaitent renforcer la coopération internationale pour protéger la fiabilité des registres maritimes.