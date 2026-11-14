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Le Conseil électoral provisoire haïtien a lancé, avec le ministère à la Condition féminine et plusieurs partenaires internationaux, une stratégie destinée à renforcer la participation des femmes au processus électoral. Elle concerne aussi bien l’inscription sur les listes que les candidatures et l’accès aux responsabilités.

Les chiffres rapportés illustrent l’ampleur du déséquilibre. Au 7 novembre, aucune candidature féminine à la présidence n’était recensée dans les données présentées. Les femmes représentaient 13,4 % des candidatures au Sénat et 6,9 % à la Chambre des députés, alors qu’elles constituent un peu plus de la moitié de la population en âge de voter.

Le programme prévoit des ateliers régionaux, des formations au leadership et au fonctionnement des élections, ainsi qu’un accompagnement juridique. Les organisateurs mettent également l’accent sur la protection des participantes. L’objectif est de rapprocher la représentation politique du principe constitutionnel prévoyant au moins 30 % de femmes dans la vie nationale.