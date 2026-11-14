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Le trafic d’armes demeure une menace majeure pour la sécurité de la Caraïbe. Réunis à Paramaribo, au Suriname, les 10 et 11 novembre, les ministres et responsables de la sécurité de la CARICOM ont insisté sur le caractère transnational des réseaux qui alimentent la violence et les gangs.

Harish Monorath, ministre surinamais de la Justice et de la Sécurité et président du conseil régional compétent, souligne que les organisations criminelles exploitent les frontières, les ports et les routes maritimes. Aucun État ne peut donc apporter seul une réponse suffisante.

Les priorités annoncées portent sur le traçage des armes, l’identification de leur provenance et le partage du renseignement. La coopération doit également mieux associer policiers, douaniers, services d’immigration, garde-côtes et autorités de poursuite. Le Suriname a déjà engagé la création d’un registre numérique des armes avec l’appui de l’agence régionale IMPACS. Ces orientations intéressent directement les territoires français confrontés aux mêmes circulations régionales.