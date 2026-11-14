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Belize engage un projet visant à créer une institution nationale des droits humains à partir du renforcement de son médiateur. L’objectif est d’élargir ses missions et de lui donner les moyens de traiter plus efficacement les difficultés rencontrées par la population.

L’initiative bénéficie d’une contribution de 400 000 euros de l’Union européenne et sera mise en œuvre avec le Programme des Nations unies pour le développement pendant trois ans. Elle comprend une révision du cadre législatif, l’amélioration des procédures et des outils de gestion des dossiers, ainsi que des actions d’information du public.

Une attention particulière doit être accordée aux personnes vulnérables, pour lesquelles les dispositifs de recours demeurent parfois difficiles d’accès. Le projet doit également préparer l’institution à respecter les principes internationaux dits « de Paris », qui encadrent notamment l’indépendance et le fonctionnement des organismes nationaux de protection des droits humains.