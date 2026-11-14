The Gleaner, Jamaïque



L’autorité jamaïcaine de l’aviation civile a annoncé de possibles perturbations liées au lancement de la fusée Starship de SpaceX, prévu le 13 novembre depuis le Texas. Des restrictions devaient concerner une partie de l’espace aérien régional afin de protéger les avions contre les risques associés au vol spatial, notamment d’éventuelles retombées de débris.

Les mesures annoncées comprenaient la suspension temporaire de certains départs depuis les trois aéroports internationaux jamaïcains, ainsi que des changements d’itinéraires ou des attentes en vol. Leur mise en œuvre dépendait du maintien du lancement et des autorisations de reprise délivrées par les autorités compétentes.

L’article mentionne des possibilités de report du lancement entre le 14 et le 19 novembre. Il décrit un dispositif préventif, sans confirmer les perturbations effectivement survenues. Le sujet illustre les besoins croissants de coordination entre activité spatiale, aviation commerciale et circulation maritime dans le bassin caribéen.