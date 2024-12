Budget primitif 2025 : 1,457 milliard d’euros pour le développement et la solidarité en Martinique

COMMUNIQUÉ CTM

1,457 milliard d’euros au service des martiniquais et du développement malgré les contraintes financières imposées par l’Etat

Matinik, 19 désanm 2024

Lors de la séance plénière du 19 décembre 2024, les élus de l’Assemblée de Martinique ont voté le budget primitif 2025 de la collectivité qui s’élève à 1,457 milliard d’euros, dont 378 millions dédiés à l’investissement.

Dans un contexte socio-économique tendu, aggravé par de fortes contraintes budgétaires, la Collectivité Territoriale de Martinique a élaboré un budget responsable et solidaire. Construit dans un environnement d’incertitudes profondes, il traduit la volonté de la mandature d’assumer pleinement ses responsabilités tout en répondant au besoin d’accompagnement des plus vulnérableset aux nécessités de développement de la Martinique.

En effet, le budget primitif 2025 s’inscrit dans une réalité budgétaire fortement impactée par :

• La diminution des dotations de l’Etat aux pays Outre-mer

• L’absence de compensation pour les charges croissantes liées à la solidarité avec un montant de 150 millions d’euros supportés par la collectivité

• Le plan d’économie de 5 milliards d’euros demandé à l’ensemble des collectivités territoriales

• Des charges structurelles alourdies, à l’image de la revalorisation du RSA et de la hausse annoncée des cotisations retraites

• Une conjoncture économique fragile, accentuée par la hausse du coût de la vie qui affecte durablement les Martiniquais et limite les capacités de mobilisation de recettes fiscales

Avec plus des deux tiers des recettes qui dépendent de dotations figées ou de ressources directement influencées par la conjoncture, les marges de manœuvre laissées à la collectivité sont particulièrement limitées.

Une gestion rigoureuse pour garantir l’avenir

Aussi, consciente des enjeux de développement à moyen et long terme, la CTM fait preuve de responsabilité pour garantir le maintien des grands équilibres financiers et la solvabilité à long terme à travers l’adoption de mesures fortes telles que :

• L’intensification des efforts pour diversifier les sources de financement, avec les fonds européens notamment, pour compléter les moyens propres de la Collectivité et maintenir son ambition de développement territorial

• Un plan d’économies avec une réduction des dépenses de fonctionnement non essentielles et une optimisation des modes de gestion, sans compromis sur la qualité des services publics et en maintenant l’emploi des agents territoriaux et des satellites, à la différence de ce qui peut se faire dans d’autres régions de l’hexagone.

A titre d’exemple, un travail particulier a été fait sur la gestion de l’immobilier de la Collectivité en repensant la répartition des équipes sur le patrimoine de la collectivité, en mettant fin à des locations coûteuses et en assurant la sécurité des biens et des personnes par des systèmes de visiosurveillance au lieu de faire appel à des sociétés de gardiennage.

Un budget d’action et de transformation

Face à ces contraintes, la CTM adopte donc un budget de résistance, visant à répondre aux urgences d’aujourd’hui tout en bâtissant les fondations d’une Martinique plus résiliente, équitable et durable.

« Ce budget n’est pas un simple exercice technique : c’est un acte de foi dans notre capacité à nous réinventer. Plus qu’un outil financier, il reflète notre capacité à transformer les contraintes en leviers d’innovation. Il traduit une ambition forte pour notre pays Martinique, pour chaque martiniquaise et chaque martiniquais »,

a déclaré Serge LETCHIMY, Président du Conseil Exécutif.

L’accompagnement solidaire constitue une des priorités pour soutenir les martiniquais les plus vulnérables avec les dépenses de solidarité qui représentent 415,6 M€, dont 333,7 M€ pour le RSA, l’APA et la PCH

Le budget 2025 préserve également un niveau d’investissement ambitieux avec un montant de 378 millions d’euros dédié au financement de projets structurants dans le cadre du plan de développement durable et endogène de la Martinique. Il s’agit avant tout d’investir dans des infrastructures modernes et soutenables (8,9 M€ pour le plan eau potable, 7,7 M€ pour les extensions du TCSP…) et dans des projets de développement culturel et scientifique (5,8 M€ pour le soutien aux initiatives locales et régionales).

Avec 989,3 millions d’euros en dépenses de fonctionnement et 430 millions en dépenses d’investissement, le budget 2025 s’articule autour de la mise en œuvre des leviers de développement selon 7 axes principaux :

Développer une administration performante au service des Martiniquais

Promouvoir la durabilité

Investir pour le développement du territoire

Se tourner vers l’avenir en investissant dans l’éducation, l’enseignement supérieur, la formation et la jeunesse

Favoriser la cohésion sociale et les solidarités humaines

Placer la santé, la prévention et le sport au cœur des politiques

Renforcer l’identité martiniquaise et conforter la présence régionale et internationale

