Caiman. Le projet de développement de 10 étages d’Aqua Bay reçoit l’approbation malgré les objections

Les propriétaires d’Aqua Bay, situé sur West Bay Road, ont obtenu l’autorisation pour un projet de développement de 60 millions de dollars visant à construire un bâtiment de 10 étages sur ce site vieux de 35 ans, près de deux ans après l’annonce initiale du projet.

La proposition prévoit de remplacer l’actuel bâtiment de trois étages par une tour en verre et en acier de 10 étages atteignant près de 40 mètres de hauteur. Ce projet a suscité de vives objections de la part des résidents, qui ont déclaré que cette construction entraînerait « un changement permanent et irréversible du caractère du dernier petit coin tranquille de Seven Mile Beach ».

Les riverains ont également mis en garde contre l’augmentation probable du bruit, de la pollution, des embouteillages et des effets négatifs sur les sites de nidification des tortues marines.

Malgré les objections de 36 résidents, l’autorisation a été accordée par les membres de la Central Planning Authority (CPA), qui ont affirmé avoir pris en compte toutes les préoccupations soulevées.

Conformité avec les règlements de planification

Selon la CPA, les plans d’Aqua Bay respectent les réglementations en vigueur. Dans les minutes de sa réunion du 9 octobre, l’autorité a noté :

« En ajoutant aux logements existants le long de Seven Mile Beach, cette demande permet un développement ordonné, une expansion et une modernisation des installations nécessaires pour maintenir une industrie touristique florissante. »

Elle a ajouté :

« Le projet proposé ne représente pas une sur-densification du site, puisqu’il respecte tous les reculs minimaux requis, la couverture maximale autorisée et la hauteur maximale autorisée. »

La CPA a également déclaré être satisfaite que l’aménagement et l’échelle du développement soient compatibles avec les caractéristiques écologiques, esthétiques et physiques du site, et que « des designs et des aménagements paysagers de haute qualité… seront utilisés ».

Conditions spécifiques pour la protection de l’environnement



L’autorisation de construire est assortie de 23 conditions, notamment :

• La soumission d’un plan d’éclairage respectueux des tortues marines.

• L’utilisation de clôtures de construction pour minimiser l’impact sur les tortues marines.

• La garantie que les déchets ou les débris n’affecteront pas la zone marine protégée voisine.

• Aucune perturbation des nids de tortues marines et aucune activité de construction ou de transport sur la plage pendant la saison de nidification (du 1er mai au 30 novembre) sans le consentement exprès du Department of Environment.

Controverses persistantes



Les résidents locaux sont peu susceptibles d’accueillir favorablement cette décision. Depuis le début, la demande a été controversée, les opposants affirmant que le caractère de la zone sera complètement modifié, une tour de 10 étages risquant de bloquer la lumière naturelle pour les habitations et d’obstruer les vues sur l’océan et les couchers de soleil de Seven Mile Beach.

En mars dernier, l’autorisation avait été refusée en raison de préoccupations concernant le nombre d’étages proposé, ce qui avait conduit les développeurs à revoir leurs plans pour répondre aux exigences.



Un représentant des copropriétés voisines, The Palms et Silver Sands, avait déclaré au Compass le mois dernier :

« Les visiteurs et les habitants de West Bay ont aimé cette zone et cette plage pendant des décennies pour sa beauté et son calme relatif. L’approbation d’un bâtiment si éloigné du caractère local serait la première étape de la transformation de cette partie du charme caymanien en une version de Miami Beach. »

Les avocats des opposants n’ont pas encore réagi.

