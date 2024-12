Caiman- Perdu dans le courrier : une enquête de Compass révèle de longs délais d’acheminement du courrier vers les îles Caïmans Noël approche… mais les colis pourraient ne pas arriver

Cayman Compass

Par James Whittaker

Face aux signalements de colis perdus, de lettres manquantes et d’un acheminement postal extrêmement lent, Compass a mené une enquête pour examiner les défis du système postal mondial et des services locaux pour envoyer des colis aux îles Caïmans. Les résultats, révélateurs d’une inefficacité flagrante, montrent des délais excessifs, des détours imprévisibles et des processus douaniers frustrants.

L’expérience et les résultats :

• Un cadeau d’outre-tombe : L’auteur commence par une anecdote personnelle – la réception tardive d’une carte d’anniversaire envoyée par une tante décédée plusieurs mois auparavant, illustrant les dysfonctionnements du système postal mondial.

• L’expérience de l’AirTag : Au cours de l’année, plusieurs colis munis de traceurs Apple AirTags ont été envoyés depuis différents pays pour suivre leur trajet jusqu’aux îles Caïmans.

• Les résultats étaient frappants : Les colis ont subi des détours inattendus et des retards majeurs.

Exemples marquants :

1. Texas aux îles Caïmans (150 jours) : Un t-shirt pour enfant a parcouru plus de 20 000 miles, avec un détour improbable par Chypre en raison d’une confusion de codes postaux (CY pour Chypre et CYM pour Caïmans).

2. France aux îles Caïmans (66 jours) : Une écharpe Euro 2024 a voyagé via l’Islande, l’Allemagne et le Royaume-Uni avant d’arriver longtemps après la fin du tournoi.

3. Vietnam aux îles Caïmans (51 jours) : Un maillot de football a été bloqué dans des processus douaniers coûteux, avec des taxes basées sur des évaluations arbitraires.

4. Laponie aux îles Caïmans (14 jours) : Une carte envoyée depuis le « village du Père Noël » a bénéficié du trajet le plus rapide, arrivant en seulement 14 jours.

Défis rencontrés :

1. Détours imprévisibles : Les colis ont emprunté des routes illogiques – par exemple, des détours par l’Europe pour des envois en provenance des États-Unis.

2. Processus douaniers frustrants : La récupération des colis nécessitait parfois plusieurs visites au bureau de poste et des négociations avec les douanes.

3. Taxes arbitraires : En l’absence de factures, les agents des douanes fixaient des droits basés sur leurs recherches, souvent au détriment des destinataires.

Réponse des autorités postales et douanières :

• Efficacité : Les responsables insistent sur le fait que le système postal reste « une option fiable et économique », à condition de choisir le bon mode d’expédition et de déclarer les articles correctement.

• Déclaration en avance : Soumettre une facture avant l’arrivée des colis permettrait de réduire les délais.

• Règles sur les cadeaux : Aucune exemption de taxe n’est prévue pour les cadeaux, conformément à la loi des douanes de 2023.

Conclusion :

L’enquête Compass a mis en lumière l’inefficacité du système postal mondial et les défis locaux pour recevoir des colis aux îles Caïmans. Alors que Noël approche, les résultats soulignent l’importance de choisir soigneusement les méthodes d’expédition pour éviter des retards frustrants.

