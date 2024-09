CANCER. Inauguration de la maison du parcours : Un centre innovant pour la prise en charge du cancer en Martinique

Ce vendredi 6 septembre 2024 marque une étape importante dans la lutte contre le cancer en Martinique avec l’inauguration de la Maison du Parcours, située à Saint-Joseph. Ce centre, porté par l’Agence Régionale de Santé (ARS) Martinique en partenariat avec le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Martinique et d’autres acteurs du secteur médical, a pour objectif de faciliter et d’améliorer la prise en charge des patients atteints de cancer sur le territoire.

Un lieu dédié à l’optimisation du parcours patient en cancérologie

Face à l’augmentation préoccupante des cas de cancer sur l’île, l’ARS Martinique a intégré le parcours cancer comme l’une des priorités de son projet régional de santé. La Maison du Parcours vise à répondre à trois grands objectifs : prévenir et détecter précocement les cancers, réduire les délais de prise en charge et sécuriser le parcours des patients.

Ce nouveau centre, moderne et innovant, regroupera un ensemble de services en un seul lieu pour répondre aux besoins des patients à tous les stades de leur maladie. Les personnes présentant une suspicion de cancer, celles ayant un diagnostic confirmé, ou revenant d’un séjour en métropole pour une pathologie cancéreuse, pourront bénéficier d’une prise en charge globale.

Parmi les services proposés figurent des consultations médicales, sociales et psychologiques, de l’éducation thérapeutique, ainsi qu’un accompagnement dans le cadre du dispositif médico-social « cancer et travail ». La Maison du Parcours entend également renforcer la collaboration entre les structures hospitalières et la médecine de ville, en impliquant la Clinique Saint-Paul et les professionnels de santé de proximité.

Un engagement renforcé pour les patients martiniquais

Cette nouvelle infrastructure, sous l’impulsion du Groupement d’Intérêt Public Plateforme Régionale d’Oncologie de Martinique (GIP PROM), symbolise l’engagement de l’ARS Martinique en faveur des patients. En centralisant les soins et les services, elle permettra de réduire les ruptures de suivi et d’améliorer la qualité des soins sur l’ensemble du territoire.

L’inauguration de la Maison du Parcours est une réponse concrète aux besoins exprimés par les associations de patients et les professionnels de santé de Martinique, dans un contexte où la lutte contre le cancer demeure une priorité de santé publique.