CARPHA appelle les États membres à ” combler le fossé ” en fournissant un ” soutien à l’allaitement pour tous ” en cette Semaine mondiale de l’allaitement maternel 2024.

L’allaitement maternel est depuis longtemps reconnu comme un facteur important de la nutrition, de la santé et de la survie de l’enfant et, en tant que tel, il doit être protégé, promu et soutenu dans toute la région et dans le monde entier.

L’allaitement maternel réduit le risque de malnutrition (sous-alimentation et suralimentation) et de maladies non transmissibles (MNT), tant pour la mère que pour l’enfant. Les nourrissons qui sont allaités plus longtemps ont un risque de surpoids et d’obésité inférieur de 13 % et un risque de diabète de type 2 inférieur de 35 %. Les femmes qui allaitent ont un risque réduit de surpoids et d’obésité post-partum, un risque réduit de 32 % de diabète de type 2, un risque réduit de 37 % de cancer de l’ovaire et un risque réduit de 26 % de cancer du sein[1]. Les nourrissons qui ne sont pas allaités courent un risque accru de malnutrition, d’infections diarrhéiques et des voies respiratoires aiguës, voire de décès.

L’Agence de santé publique des Caraïbes (CARPHA) se joint à ses partenaires et à l’Alliance mondiale pour l’allaitement maternel pour célébrer la Semaine mondiale de l’allaitement maternel du 1er au 7 août 2024, sous le thème : “Combler le fossé, un soutien à l’allaitement pour tous”.

Le Dr Lisa Indar, directrice exécutive par intérim de CARPHA, déclare : “L’un des défis de l’allaitement maternel reste le niveau de soutien que les mères reçoivent, que ce soit à la maison, au sein de leur communauté et/ou sur leur lieu de travail. Cette année, la Semaine mondiale de l’allaitement maternel se concentrera sur la nécessité d’améliorer le soutien à l’allaitement à tous les niveaux, réduisant ainsi les inégalités qui existent dans nos sociétés, avec un accent particulier sur l’allaitement en période d’urgence et de crise”.

L’allaitement est plus important que jamais dans les situations d’urgence, qu’elles soient d’origine naturelle ou humaine, ou qu’elles relèvent de la santé publique. Le lait maternel fournit aux nourrissons une alimentation équilibrée et protectrice contre les infections, qui sont encore plus fréquentes dans les situations d’urgence et de crise.

“L’allaitement en situation d’urgence peut être particulièrement difficile pour les mères, qui doivent faire face au déplacement de leur foyer, à l’insécurité alimentaire, à l’accès limité à l’eau potable et/ou à l’interruption des services de santé de base et des services de soins aux enfants. Pour soutenir les mères dans ces moments-là, nous devons faire de la protection, de la promotion et du soutien de l’allaitement maternel une réponse standard dans les situations d’urgence et de non-urgence. Cette réponse garantira que les droits, la santé et le bien-être des mères et de leurs enfants ne sont pas bafoués”, a déclaré le Dr Heather Armstrong, responsable des maladies chroniques et des traumatismes au CARPHA.

Les mères qui allaitent ont besoin du soutien de l’ensemble de la société. Les gouvernements et les décideurs politiques doivent adopter des lois et des politiques pour que tous les espaces publics, y compris les lieux de travail, deviennent favorables à l’allaitement en prévoyant des congés de maternité et de paternité ainsi que des lieux désignés pour l’allaitement, l’expression et la conservation du lait maternel.

Pour protéger, promouvoir et soutenir l’allaitement maternel, CARPHA continuera à travailler avec ses États membres pour mettre en œuvre des politiques nationales globales sur l’alimentation des nourrissons et des jeunes enfants, y compris des lignes directrices sur la garantie d’une alimentation appropriée des nourrissons et des jeunes enfants dans les situations d’urgence et de crise.

CARPHA a dirigé la formation au cours de 40 heures de conseil en allaitement maternel de l’OMS/UNICEF et la formation des professionnels de la santé au cours de 20 heures de l’initiative “Hôpital ami des bébés”, ainsi que la mise en œuvre et la certification de cette initiative. L’Agence a également aidé les États membres à élaborer des politiques nationales d’alimentation des nourrissons et des jeunes enfants, des politiques d’allaitement à l’hôpital et des lignes directrices pour toute personne impliquée dans les soins et la gestion des nouveau-nés et des femmes enceintes ou allaitantes soupçonnées d’être infectées par le virus COVID-19 ou dont l’infection a été confirmée.

CARPHA appelle ses États membres à adopter une approche globale de la société pour soutenir l’allaitement maternel, mettre en œuvre et renforcer le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel et les Dix étapes pour réussir l’allaitement maternel. En protégeant et en soutenant l’allaitement, nous protégeons également les droits de l’homme et prenons des mesures importantes pour atteindre les objectifs de développement durable, en ne laissant personne de côté dans le monde de l’après-pandémie.

