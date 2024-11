Cayman Islands : des dsDivisions sur la loi de conservation et la conduite au sein du Cabinet entraînent une scission gouvernementale

Cayman Compass

Des projets coûteux pour une école à Brac et une décharge ont également divisé le UPM

Par James Whittaker –

Des divisions sur la politique, le processus et le professionnalisme ont poussé quatre députés, dont le vice-premier ministre et deux ministres du Cabinet, à démissionner du gouvernement cette semaine.

Il semble que l’ancien caucus du UPM ait été divisé sur plusieurs sujets clés, y compris un plan controversé visant à modifier la Loi nationale sur la conservation.

Des inquiétudes ont également été soulevées concernant le manque de discussions critiques sur l’escalade des coûts d’un nouveau lycée prévu à Cayman Brac, l’absence d’urgence face à l’érosion des plages et le manque de transparence perçu dans des transactions financières majeures comme le projet ReGen, a appris le Compass.

Le projet de loi sur le harcèlement sexuel, longtemps retardé, que les quatre membres espéraient voir présenté lors de la prochaine session du Parlement, a également été un point de discorde dans les discussions ayant conduit aux démissions de mercredi.

Ces questions ont été confirmées comme des déclencheurs de la scission dans un post sur Facebook par l’ancien vice-premier ministre Andre Ebanks, vendredi soir, encourageant les gens à rester à l’écoute pour plus d’informations et de réunions publiques.

Le conflit portait autant sur la manière de faire les affaires que sur les divergences politiques elles-mêmes.

Ebanks, s’exprimant lors d’une conférence de presse après les démissions jeudi, a indiqué que la conduite et le professionnalisme étaient des préoccupations majeures.

« Cela concerne dans une certaine mesure [la politique], mais plus important encore, nos principes et notre manière de conduire nos affaires ne sont tout simplement pas en accord avec certaines parties du gouvernement actuel, ce qui rend nos positions intenables », a-t-il déclaré.

« Nous risquons des dommages professionnels et réputationnels, et à notre avis, le pays fait face à une exposition potentielle à des risques inutiles. »

Il a refusé de préciser ce à quoi il faisait référence à ce stade, mais l’accord sur la décharge et les modifications à la loi de conservation sont compris comme ayant été des points de conflit clés cette semaine.

Tant Ebanks que l’ancienne ministre de la Durabilité, Katherine Ebanks-Wilks, ont mentionné ces questions, entre autres, dans des publications coordonnées sur les réseaux sociaux vendredi.

Le post a exposé les points clés de divergence. McKeeva Bush, l’un des sept membres restants du UPM, a confirmé sur Radio Cayman vendredi des divisions concernant la loi de conservation et a reconnu que le groupe avait prévu de proposer des amendements à la législation malgré l’opposition de Katherine Ebanks-Wilks, qui était, jusqu’à sa démission, la ministre responsable de ce portefeuille.

Interrogé sur des rumeurs de division concernant la loi jeudi, André Ebanks a suggéré que certains membres avaient été laissés dans l’ignorance sur des questions clés.

« On pourrait déduire par le niveau d’information dont disposent certaines personnes par rapport à d’autres qu’il y aurait une forme de coordination à laquelle tout le monde n’est pas au courant », a-t-il déclaré.



Vice-premier ministre André Ebanks Ancien vice-premier ministre André Ebanks. – Photo : James Whittaker

Poussé à préciser ce qui avait déclenché l’action cette semaine, Ebanks a décrit un « moment de clarté » mercredi soir concernant la gestion par « l’exécutif » d’une « transaction de haute valeur » qui a soulevé des inquiétudes au sein du groupe.

Interrogé pour savoir si la décharge ou les modifications proposées à la Loi nationale sur la conservation étaient à l’origine du désaccord, Ebanks a déclaré que plusieurs éléments « dans leur globalité » avaient conduit à cette décision.

Il a fait référence aux désaccords concernant les modifications de la loi sur la conservation, que les quatre membres s’opposent, et a suggéré que certains membres du Cabinet négociaient en l’absence de leurs collègues.

Il a ajouté que la « globalité des événements » avait convaincu le groupe qu’il devait se dissocier et que les quatre chercheraient à se présenter comme partie d’un parti coordonné avec des principes partagés la prochaine fois.

« Nous sommes intéressés à parler avec des partis, des groupes ou des équipes, ou des équipes potentielles, pour évaluer si elles s’alignent avec nos valeurs fondamentales », a-t-il déclaré.

La dernière scission signifie que les îles Caïmans ont désormais eu deux premiers ministres et trois vice-premiers ministres de divers regroupements de coalition depuis la dernière élection. Il y a également eu trois présidents différents de la Chambre durant cette période.

Des divisions se manifestent

Les divisions ont été évidentes presque dès le premier jour.

Mais le niveau de rancœur a augmenté ces dernières semaines, certains membres décrivant ouvertement les conflits au sein du groupe.

McKeeva Bush, qui a lancé une nouvelle organisation politique le mois dernier, a critiqué la ministre de la Santé, Sabrina Turner, pour ne pas avoir finalisé l’établissement de l’installation de santé mentale de Poinciana, affirmant qu’il l’aurait écartée de son poste s’il avait été en charge.

La ministre de la Santé Sabrina Turner (à gauche) a fait l’objet de critiques de la part de Bush concernant l’établissement de santé mentale à long terme. – Photo : James Whittaker

Bush est allé sur Radio Cayman vendredi pour détailler certaines des discussions qui ont eu lieu parmi les membres du gouvernement cette semaine avant les démissions de jeudi.

Il a reconnu un conflit avec la ministre Turner à cause de ses critiques.

Et il a confirmé qu’il y avait eu une scission parmi les membres de la coalition concernant la Loi nationale sur la conservation. Il fait partie d’un groupe qui soutient des amendements à la législation.

Bush a lancé sa propre organisation politique à but non lucratif qui soutiendra des candidats lors de la prochaine élection. – Photo : Archives

Bush a reconnu que la ministre de la Durabilité, Katherine Ebanks-Wilks, qui est responsable du Département de l’Environnement et du Conseil national de la conservation, s’était opposée aux propositions et était réticente à présenter le projet de loi au Parlement.

Dans un effort pour faire avancer la législation, a-t-il déclaré, le ministre du Travail, Dwayne Seymour, avait accepté de présenter les amendements au Parlement, ajoutant que le UPM avait reçu des conseils juridiques que cela était permis.

Bush a déclaré que la majorité du caucus soutenait le projet de loi et a suggéré que les trois membres du Cabinet dissent avaient voulu obtenir l’autorisation d’être exemptés de la doctrine de responsabilité collective pour voter contre les changements.

Il a affirmé que le premier ministre n’avait pas nié cela mais avait demandé que la demande soit formulée par écrit.

Le UPM souhaite des changements à la loi de conservation

Bush a déclaré que l’un de ses problèmes avec le projet de loi était que le directeur du Département de l’Environnement était le président du Conseil national de la conservation. Cependant, cela n’est pas tout à fait exact. Stuart Mailer est le président du conseil.

Il est possible que Bush faisait référence au fait que certaines fonctions techniques du conseil peuvent être déléguées au directeur du Département de l’Environnement – ce qui est devenu un point de contentieux pour les opposants à la loi, qui ont suggéré qu’elle donne trop de pouvoir à un fonctionnaire.

Bush a également souligné des préoccupations selon lesquelles deux entités gouvernementales, le Conseil national de la conservation et l’Autorité centrale de planification, s’affrontaient devant les tribunaux. Cependant, il n’était pas clair ce qu’un amendement à la loi de conservation changerait à cela.

Dans un jugement l’année dernière, la Cour d’appel a affirmé que le conseil de conservation, et non l’ACP, a le « dernier mot » dans la décision des demandes de planification susceptibles d’avoir des effets néfastes sur les parcs marins ou d’autres zones protégées sur le plan environnemental.



En s’exprimant de manière plus générale, Bush a déclaré qu’il estimait que la loi, qu’il avait votée lorsqu’elle a été adoptée à l’unanimité en 2014, avait été mal vendue au Parlement et qu’elle devait être assouplie.

« Tout le monde sait que je suis en faveur du développement, mais j’ai mis en place des mesures pour que nous en tirions quelque chose, et j’ai mis en place des mesures encore plus récemment pour en obtenir davantage, et non pas simplement arrêter les choses. »

