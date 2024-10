Ce prochain forum virtuel devrait ouvrir la voie aux investissements dans l’économie bleue dans la Caraïbe orientale

Communiqué de presse conjoint

Les investisseurs cherchant à diversifier leurs portefeuilles vers des secteurs durables devraient marquer la date du prochain Forum virtuel sur l’investissement dans l’économie bleue de la Caraïbe orientale dans leurs calendriers. Sous le thème « L’Économie bleue : une mine d’opportunités à Grenade, Sainte-Lucie et Saint-Vincent-et-les-Grenadines », cet événement clé, prévu pour le 26 novembre 2024, positionnera la Caraïbe orientale comme une destination privilégiée pour des investissements durables à fort impact. Le forum, soutenu par la Banque Interaméricaine de Développement (BID) et le Programme de partenariat COMPETE Caribbean en partenariat avec la Commission de l’Organisation des États de la Caraïbe orientale (OECO), explorera comment les ressources marines et côtières de la région peuvent stimuler une croissance économique résiliente et l’innovation.

L’Économie bleue, dont la valeur dépasse 1,5 billion de dollars américains au niveau mondial, émerge comme un moteur économique crucial et est prête à redéfinir la croissance durable à travers la région et au-delà. Le forum, coorganisé par la Grenada Investment and Development Corporation, Invest Saint Lucia et Invest Saint Vincent and the Grenadines, mettra en avant le potentiel transformateur de secteurs marins tels que le tourisme côtier et maritime, la pêche durable, l’aquaculture et la biotechnologie marine, tout en soulignant des opportunités d’investissement adaptées aux acteurs locaux et internationaux. Cet événement fournira également une plateforme stratégique de haut niveau pour des discussions sur la manière dont la région peut exploiter ses ressources marines uniques afin d’accélérer le développement économique tout en préservant sa beauté naturelle.

L’événement mettra en avant des idées stratégiques d’experts du secteur, avec des présentations des principales autorités dans le domaine de l’économie bleue, offrant des perspectives concrètes sur les tendances mondiales et les opportunités locales dans la gestion durable des ressources marines. Une partie clé de l’événement consistera en des tables rondes axées sur l’exploitation des technologies marines, le financement bleu et les partenariats public-privé pour débloquer des projets évolutifs, prêts à l’investissement. De plus, les participants bénéficieront de séances de réseautage interactives et d’un hall d’exposition virtuel, offrant un accès direct aux Agences régionales de Promotion des Investissements (API) et aux développeurs de projets, favorisant ainsi des connexions et des partenariats précieux.

S’exprimant sur le potentiel du forum à pallier le manque d’informations pour les investisseurs, le Dr Didacus Jules, Directeur général de l’OECO, a déclaré :

« La Caraïbe orientale est prête à devenir un leader dans l’innovation de l’économie bleue. Ce forum ne se limite pas à identifier des opportunités ; il s’agit de bâtir les connexions nécessaires et de développer les stratégies permettant de transformer ces opportunités en investissements durables et impactants. Les investisseurs repartiront avec une compréhension complète de la manière de naviguer dans ce secteur en plein essor. »

Le forum est conçu pour favoriser des partenariats essentiels et permettre des investissements qui exploitent les avantages concurrentiels de la région, positionnant Grenade, Sainte-Lucie et Saint-Vincent-et-les-Grenadines comme des options attractives dans le domaine de l’économie bleue.

La Caraïbe orientale est particulièrement bien placée pour capitaliser sur le potentiel de l’économie bleue grâce à ses vastes ressources marines et à sa position stratégique, mais elle a été freinée par un manque d’investissement dû à l’absence d’informations sur les projets liés à l’économie bleue. Le forum est conçu pour éliminer ces obstacles et encourager l’expansion dans l’économie bleue. Il est ouvert aux investisseurs locaux et internationaux, et le public est invité à y assister.

Pour toute demande d’information, veuillez contacter l’équipe Eastern Caribbean Invest Blue à l’adresse suivante easterncaribbean.investblue@gmail.com.

Pour plus d’informations, veuillez visiter : https://www.easterncaribbeaninvestblue.com/

