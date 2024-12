Ces deux nouveaux complexes hôteliers tout compris en République dominicaine ont désormais une date d’ouverture

Source: Caribbean journal

Alexandre Britell Alexandre Britell

République dominicaine resorts tout compris

Miches. C’est un coin luxuriant et peu fréquenté de la République dominicaine où les montagnes et la forêt côtoient la plage. Et au cours des dernières années, c’est devenu l’épicentre de la croissance de nouveaux hôtels dans le pays, avec presque toutes les grandes marques y ayant une présence ou des projets. Cela comprend le Sunrise Miches qui vient d’ouvrir ses portes et qui fait partie du portefeuille de Marriott.

L’année prochaine, un autre grand acteur du tout compris entrera sur le marché de Miches : Hyatt, qui n’ouvrira pas un mais deux complexes tout compris de marque : le Secrets Playa Esmeralda et le Dreams Playa Esmeralda, qui ont tous deux désormais une date d’ouverture, a appris le Caribbean Journal.

Les deux propriétés accueilleront leurs premiers clients le 1er avril 2025, comme l’a confirmé Hyatt, faisant partie d’un pipeline en pleine croissance à Miches qui comprend également le Zemi Miches, qui ouvrira bientôt ses portes et qui fait partie de la collection Curio de Hilton et qui ouvrira le 15 mars.

rêves de lamantin République dominicaine



Le bar Manatee au Dreams.

Alors, que devez-vous savoir ?

Dreams est la marque tout compris la plus adaptée aux familles de Hyatt. Cela signifie que vous bénéficiez d’équipements tels qu’un parc aquatique, un « Explorer’s Club » pour les enfants et environ neuf concepts de restauration différents.

Le Secrets, réservé aux adultes, sera destiné aux jeunes mariés, aux couples et à ceux qui recherchent une ambiance plus exclusive. Oui, il y a un spa Secrets, une gamme complète d’événements et de programmes et une piscine. Le Secrets est avant tout un lieu de divertissement et il y a souvent un bon esprit de camaraderie entre les clients. Il y aura sept restaurants au Secrets et, surtout, un Preferred Club si vous souhaitez une catégorie de chambre supérieure, un enregistrement privé et un salon exclusif. Cela vaut généralement la peine de faire des folies.



Les stations seront situées les unes à côté des autres. C’est le côté Secrets.

Et les prix alors ?

Au Secrets Resort, qui compte 500 suites, vous pourrez profiter d’une suite junior avec vue tropicale pour environ 890 $ par nuit. Il existe des chambres avec accès direct à la piscine, mais le prix monte à environ 1 156 $ par nuit pour une suite junior avec accès à la piscine.

Au Dreams Playa Esmeralda, c’est moins cher. Les prix commencent à environ 680 $ par nuit, et à environ 894 $ par nuit pour une chambre standard avec accès direct à la piscine.

D’après nos séjours dans les complexes Dreams et Secrets, même si les Dreams ont tendance à être adaptés aux familles, ils restent généralement relativement calmes et décontractés. À moins que vous ne souhaitiez vraiment que les seuls autres clients soient des adultes, les Dreams seront un meilleur rapport qualité-prix, en particulier pour l’option avec accès à la piscine.

Et pour aller à Miches ?

Le meilleur moyen est de prendre l’avion jusqu’à Punta Cana, ce qui prend environ une heure et demie. Pour des options moins chères, rendez-vous sur Google Flights .

J’aime ça : J’aime chargement…