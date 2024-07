Communiqué de presse : La JCI West Indies se joint à la commémoration mondiale de la Journée Internationale des Droits de l’Homme

JCI West Indies –

La JCI West Indies est fière d’annoncer sa participation à l’inauguration de la Journée Internationale des Devoirs Humains, un événement mondial célébré dans plus de 115 pays par les organisations JCI. Cette journée importante souligne les responsabilités et les devoirs que les individus ont envers leurs communautés et le monde.

La Journée internationale des devoirs de l’homme, célébrée le 10 juillet, est une initiative novatrice visant à promouvoir l’engagement civique et l’action collective. Cette toute première célébration rassemble des millions de membres JCI et des communautés du monde entier pour réfléchir au rôle vital du devoir dans la promotion de la solidarité et de la résilience mondiales.

Célébrations mondiales

A travers le monde, les chapitres JCI organisent diverses activités pour commémorer cette journée, des ateliers éducatifs et des projets de service communautaire aux forums publics et aux événements culturels. La JCI West Indies a l’honneur de participer à ce mouvement mondial en s’associant avec des organisations locales, telles que le Bureau de Gestion des Catastrophes de la Dominique, pour promouvoir la préparation aux catastrophes et la résilience de la communauté. Messages des dirigeants

À l’occasion de cette célébration, nous avons le plaisir de partager des messages de dirigeants éminents qui soutiennent et approuvent la Journée internationale des droits de l’homme :

