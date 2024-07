Conseils et lois pour assurer la sécurité lors des tempêtes

par Barbados Today

Lorsque nous avons appris que l’ouragan Beryl s’était intensifié et s’inscrivait en catégorie 4, nous avons craint le pire, non seulement pour notre chère Barbade, mais aussi pour tous nos voisins des Caraïbes.

Au fur et à mesure que Beryl traversait les Caraïbes, sa force a diminué et augmenté, et le système météorologique a même changé de trajectoire. Les Barbadiens sont reconnaissants d’avoir été épargnés par le pire, une fois de plus.

Nous ressentons la douleur et le sentiment de perte de certains de nos pêcheurs qui ont été touchés par Beryl, ainsi que ceux dont les maisons ont été endommagées et les milliers de personnes qui, à certains moments pendant et après la forte tempête, ont été privées d’électricité et d’eau.

Toutefois, contrairement à plusieurs autres pays, nous n’avons pas eu à déplorer de pertes humaines ni de dommages structurels graves aux bâtiments. Nous avons donc réussi à éviter une autre balle. Mais il se peut qu’un jour nous ne soyons plus en mesure de l’esquiver. C’est pourquoi la préparation aux ouragans et aux catastrophes est d’une importance vitale.

PublicitéBPWCCUL News Tab Placement April 17 – July 17 970×250

Malgré les conseils incessants de “se préparer” à la saison des ouragans, certains semblent être pris au dépourvu chaque fois qu’un système météorologique est à notre porte. Les longues files d’attente dans les supermarchés et les quincailleries et l’agitation générale juste avant l’impact prévu sont autant de signes que les gens semblent oublier que la saison des ouragans s’étend de juin à novembre. Ces dates ne changent pas.

Le degré d’activité ou d’inactivité de la saison peut varier d’une année à l’autre. L’intensité des ouragans peut changer d’une année à l’autre. Les noms des systèmes changent d’une année à l’autre. Mais la saison dure toujours six mois.

La préparation aux catastrophes prend de nombreuses formes : se procurer les fournitures nécessaires, nettoyer les canalisations, élaguer les arbres, sécuriser les propriétés, préparer des abris, mettre en place des plans d’urgence, et la liste est encore longue.

Et bien que la préparation soit limitée, il semble souvent qu’une grande partie des défis auxquels nous sommes confrontés après des intempéries auraient pu être facilement évités si des mesures appropriées avaient été prises.

Le bilan de l’ouragan Beryl s’est alourdi à au moins 10 morts dans la région des Caraïbes.

Le mur de l’œil de Beryl a frôlé la côte sud de la Jamaïque mercredi, frappant les communautés tandis que les groupes d’urgence évacuaient les personnes des zones sujettes aux inondations. Une femme est décédée dans la paroisse de Hanover, en Jamaïque, après la chute d’un arbre sur sa maison, selon l’Office jamaïcain de préparation aux catastrophes et de gestion des urgences (ODPEM).

L’autre décès signalé est celui d’un homme de 26 ans qui a été emporté par les eaux de crue. Il jouait au football avec des amis au mini stade lorsque le ballon est sorti et qu’il a tenté de le récupérer, a indiqué la police.

Des vidéos ont circulé montrant des Jamaïcains faisant la fête sous la pluie, alors même que l’ouragan Beryl se dirigeait vers le pays. Et ici, à la Barbade, des images et des vidéos sur les réseaux sociaux montraient des gens dehors dans les eaux de crue avant que le système ne soit complètement passé.

Il n’y a pas de quoi rire.

Nous avons rapporté que le gouvernement envisageait de légiférer pour faire face aux violations des fermetures nationales en cas d’urgence ou de catastrophe naturelle.

Le ministre de l’intérieur, Wilfred Abrahams, a abordé la question en exprimant son inquiétude quant aux personnes qui s’aventurent avant que le feu vert ne soit donné, y compris celles qui ont quitté prématurément les abris contre les ouragans lundi.

La sécurité doit rester au centre de toutes les décisions prises. Si les autorités nous disent de rester à l’intérieur pendant le mauvais temps, nous devons nous y conformer. Ces instructions ne sont pas données pour exercer un contrôle sur la population, mais pour s’assurer que la vie et l’intégrité physique ne sont pas mises en danger lorsque la tempête fait rage.

J’aime ça : J’aime chargement…