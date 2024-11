COTEFI : une aide pour les entreprises saint-martinoises en difficulté

Source: Soualiga

CE MARDI 29 OCTOBRE, LE PRÉFET VINCENT BERTON PRÉSENTAIT COTEFI, LE COMITÉ TERRITORIAL D’EXAMEN DES PROBLÈMES DE FINANCEMENT DES ENTREPRISES, DONT LE BUT EST DE VENIR EN AIDE AUX ENTREPRISES SAINT-MARTINOISES EN DIFFICULTÉS.

« Je crois beaucoup à ce dispositif, je pense que l’Etat a un rôle important à jouer pour orienter les entreprises. Elles ont besoin d’être soutenues, c’est la première création de valeur sur un territoire » déclare le préfet Vincent Berton. Depuis le 29 octobre, Saint-Martin se voit doter du nouveau dispositif COTEFI, le comité territorial d’examen des problèmes de financement des entreprises. Ce comité a pour but de mettre en œuvre des mesures industrielles, sociales et financières pour assurer le redressement des entreprises, le maintien des emplois et leur contribution au développement économique. Il s’agit d’une instance locale interministérielle, placée sous l’autorité du préfet. Elle représente l’ensemble des services de l’État pour orienter et informer les entreprises en difficultés, tous secteurs confondus.

Saint-Martin était originellement relié au COTEFI de la Guadeloupe. Seulement, dans la pratique, peu de situations d’entreprises saint-martinoises étaient examinées. Ce nouveau dispositif vient combler ce manquement. « Nous avons pour but de faire du préventif avant qu’il ne soit trop tard. Au bout du compte, l’objectif c’est de sauver et de maintenir les emplois » déclare le préfet. «Ce comité a pour mission de détecter, d’accueillir et d’orienter les entreprises de moins de 400 salariés qui rencontrent des problèmes de financement» continue Jean-Yves Legal, le directeur régional des finances publiques de Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. «Les dossiers sont instruits par le secrétariat permanent du COTEFI, dans chaque DDFIP. Ils sont alors examinés avec la vocation de détecter les signaux faibles. Par la suite, un nombre d’acteurs pouvant aider en la matière comme la préfecture, le commissariat à la vie des entreprises, la CGSS, le tribunal de commerce ou encore les banques sont mobilisés. «Nous souhaitons accompagner et ajouter du liant, de la fluidité avec les acteurs de l’orientation de manière à pouvoir traiter au plus tôt et au mieux ces situations» déclare le préfet.

«La situation économique n’est pas mauvaise, on a globalement retrouvé des niveaux d’activités touristiques équivalents à ceux d’avant Irma. Il y a des potentiels de croissance, des perspectives de valorisation important sur Saint-Martin. Le COFETI répond à l’un de nos combats majeurs, qui est de lutter contre l’économie informelle et notamment l’emploi de travailleurs clandestins, qui est inacceptable au vu de la réalité du chômage qui est à hauteur de 35%. L’Etat est bienveillant envers le monde de l’entreprise, ce n’est pas qu’une formule, c’est une réalité et il faut inciter les gens à développer leur esprit d’entrepreneuriat» conclut Vincent Berton

