Coût de la vie en Martinique : quel budget pour vivre ?

Ces éléments sont extraits du site internet « OK Voyage ». Martinique », d’ un article intitulé : « Coût de la vie en Martinique »

À un moment où d’aucuns avertissent d’une déflagration début septembre si les prix ne sont pas alignés sur ceux de l’hexagone nous versons cette pièce aux débats sans commentaires. Gdc

Envie de vivre à en Martinique ou de vous expatrier pendant un temps ? Calculez votre budget grâce aux informations sur le coût de la vie dans le pays.

Quel budget pour vivre en Martinique

Voici une estimation du budget moyen mensuel pour vivre en Martinique, logement inclus. Ce budget a été calculé sur la base d’un mode de consommation européen, en prenant en compte les coûts au sein d’une grande ville du pays.

Coût de la vie mensuel pour une personne vivant seule dans le centre d’une grande ville en Martinique : 1 677 € (contre 1 731 € en France)

Coût de la vie mensuel pour une famille (4 personnes) vivant au centre d’une grande ville en Martinique : 4 611 € (contre 4 858 € en France)

Le coût de la vie en Martinique est donc 5% moins élevé qu’en France.

En prenant en compte que le salaire moyen en Martinique est moins élevé qu’en France, le pouvoir d’achat est donc en assez boncompte tenu des salaires locaux.

Détails du coût de la vie en Martinique

Ces données sont des prix indicatifs issus principalement des grandes villes de la Martinique. Il est donc important de préciser que le coût de la vie dans des villes de moindre importance ou à la campagne sera donc moins élevé.

Restaurants

Repas dans un restaurant bon marché : 20 €

Repas (2 personnes) restaurant milieu de gamme : 72 €

Menu chez McDonald’s : 15 €

Bière pression (50 cl) : 6,00 €

Bière bouteille (33 cl) : 4,50 €

Eau (bouteille 33 cl) : 3,33 €

Coca ou Pepsi (bouteille 33 cl) : 3,00 €

Cappuccino (ordinaire) : 4,00 €

Marchés

Eau (bouteille 1,5 litre) : 0,66 €

Lait (1 litre) : 1,55 €

Pain (miche de 500 g) : 1,45 €

Riz (1kg) : 3,20 €

Oeufs (12) : 3,22 €

Poulet (filet 1 kg) : 16 €

Rôti de Bœuf (1 kg) : 18 €

Fromage local (1 kg) : 17 €

Pommes (1 kg) : 3,40 €

Bananes (1 kg) : 1,20 €

Tomates (1 kg) : 5,79 €

Pommes de terre (1 kg) : 2,00 €

Salade : 1,15 €

Bière locale (50 cl) : 1,54 €

Bière importée (33 cl) : 2,48 €

Bouteille de vin (milieu de gamme) : 7,55 €

Cigarettes (paquet de 20) : 11 €

Transport

Billet aller simple (transport local) : 1,45 €

Abonnement mensuel aux transports : 45 €

Taxi (1 km au tarif normal) : 1,86 €

Essence (1 litre) : 1,90 €

Voiture (Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort) : 29 980 €

Voiture (Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance) : 21 500 €

Charges mensuelles

Internet haut débit (abo mensuel) : 52 €

Base (électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 : 140 €

Forfait mobile avec Internet (abo mensuel) : 9,99 €

Sports et loisirs

Cinéma (1 place) : 9,30 €

Club de sport et remise en forme (abo mensuel) : 30 €

Vêtements

Chaussures Nike (milieu de gamme) : 135 €

Chaussures de Sport en cuir : 189 €

Jeans (Levis 501 ou similaire) : 100 €

Robe d’été (magasin grand public) : 25 €

Enfants

Crèche privée (mensuel) : 250 €

Ecole primaire privée (annuel) : 2 250 €

Total (hors logement)

Budget mensuel d’une personne seule (sans logement) : 967 €

Budget mensuel d’une famille de 4 personnes (sans logement) : 3 491 €

Immobilier : location mensuelle

Appartement (1 chambre) dans le centre-ville : 710 €

Appartement (1 chambre) en dehors du centre : 647 €

Appartement (3 chambres) dans le centre-ville : 1 120 €

Appartement (3 chambres) en dehors du centre : 1 225 €

Immobilier : achat

Achat d’un appartement en centre-ville (prix par mètre carré) : 2 052 €

Achat d’un appartement en dehors du centre (prix par mètre carré) : 3 210 €

Salaires

Salaire Net mensuel moyen (après impôts) : 2 058 €

Comparatif avec les autres pays

Voici quelques indications vous permettant de situer la Martinique par rapports aux pays limitrophes ou aux autres pays du même continent.

Comparaison avec les autres pays en Amérique du Nord

La Martinique est un des pays les plus chers en Amérique du Nord. Voici quelques indications pour pouvoir situer le coût de la vie en Martinique par rapports aux autres pays du continent :

Moins chers en Amérique du Nord : Guadeloupe (-13%), Jamaïque (-15%), Costa Rica (-19%), Cuba (-32%), Belize (-32%), Mexique (-36%), République Dominicaine (-41%)

Plus chers en Amérique du Nord : Canada (+1%), Porto Rico (+2%), Saint-Martin (Antilles françaises) (+9%), États-Unis (+12%), Bahamas (+34%), Groenland (+48%)

