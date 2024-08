Curaçao adhère à la CARICOM et s’engage à tirer parti de ses atouts culturels et économiques

St. Lucia on lind

Secrétariat de la CARICOM –

Curaçao est désormais le sixième membre associé de la Communauté des Caraïbes (CARICOM). Le Premier ministre du pays a déclaré qu’il apporte un mélange unique de traditions culturelles, de forces économiques et de perspectives sociales qui, espérons-le, renforceront la Communauté.

Le dimanche 28 juillet 2024, le président de la CARICOM, l’honorable Dickon Mitchell de la Grenade, et le Premier ministre de Curaçao, Son Excellence Gilmar Simon Pisas, ont signé l’accord acceptant Curaçao en tant que membre associé de la CARICOM lors de la cérémonie d’ouverture de la 47e réunion ordinaire de la Conférence des chefs de gouvernement à Saint-Georges de la Grenade.

Dans ses remarques inaugurales après la signature de l’accord acceptant Curaçao au sein de la CARICOM, le Premier ministre Pisas a déclaré : “Nous apportons également l’expérience, les ressources et l’expertise nécessaires à la mise en œuvre de la CARICOM :

“Nous apportons également l’expérience, les ressources et le vaste réseau international du Royaume des Pays-Bas, que nous pouvons mettre à profit pour optimiser nos forces collectives et nos connexions économiques, et pour naviguer dans les complexités géopolitiques au profit de tous les États membres et membres associés de la CARICOM”.

Décrivant cet événement comme un autre événement historique dans l’histoire de Curaçao, le Premier ministre a déclaré que l’adhésion à la CARICOM témoignait de sa “vision commune d’une communauté caribéenne unie, prospère et résiliente”.

Articulant le potentiel de participation à l’intégration économique régionale, il a déclaré que l’emplacement stratégique du pays, ses ports naturels et son infrastructure de services physiques et professionnels bien développée peuvent servir de plaque tournante pour le commerce régional.

Le Premier ministre a déclaré qu’en investissant dans la connectivité et la logistique, Curaçao peut contribuer à rationaliser le mouvement des biens et des services dans les Caraïbes, ce qui peut se traduire par une plus grande activité économique et la création d’emplois.

“En travaillant ensemble, nous pouvons créer une économie régionale plus compétitive et plus résistante”, a déclaré le Premier ministre Pisas. Il a ajouté que Curaçao a entamé des négociations avec Trinité-et-Tobago, la République dominicaine et bientôt le Suriname, ce qui témoigne d’un engagement ferme en faveur du commerce régional.

Le Premier ministre a également fait part de la volonté de Curaçao de soutenir les énergies renouvelables, les nouvelles formes d’agriculture, la technologie numérique et les télécommunications, le développement du capital humain, la résilience climatique et le développement durable. Il a noté que le pays a l’intention de participer activement à la coopération fonctionnelle par le biais du solide réseau de soutien de la CARICOM dans toute la région.

Tout en reconnaissant ses engagements au sein de la famille du Royaume des Pays-Bas, il a déclaré que Curaçao s’engageait à poursuivre l’intégration régionale, en tant que partie intégrante de la famille caribéenne dont l’identité culturelle est liée au riche patrimoine historique de la région des Caraïbes.

Son Excellence Gilmar Pisas a été chaleureusement accueilli par le président et le secrétaire général de la CARICOM, Mme Carla Barnett.

Dans ses remarques, Mme Barnett a déclaré qu’elle se réjouissait de l’engagement actif de Curaçao en tant que membre le plus récent de la famille CARICOM. Elle a ajouté que l’impact et la stature croissants de la Communauté ont conduit à un nombre croissant d’expressions d’intérêt de la part des pays de l’hémisphère pour participer plus pleinement au CARICOM.

La CARICOM compte quinze États membres et six membres associés.

J’aime ça : J’aime chargement…