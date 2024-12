Daniel Mejía de Porto Rico remporte le tout premier titre de Mister World

Source: Caribbean loop

Loop News, 23 novembre 2024, 14h31 (ET)

Daniel Mejía, originaire de Porto Rico, est le nouveau Mister World.

Le chanteur et mannequin de 27 ans a surpassé plus de 70 candidats venus du monde entier pour remporter ce prestigieux titre plus tôt dans la journée au Vietnam.

Il succède à Jack Heslewood, représentant de l’Angleterre.

C’est la première fois que Porto Rico et la région des Caraïbes remportent le concours Mister World.

Mejía était l’un des favoris pour la couronne, se distinguant dans plusieurs épreuves préliminaires.

Il s’est assuré une place dans le Top 20 en remportant le défi sportif.

Il a également remporté la compétition de talents et a terminé deuxième du Head-to-Head Challenge, derrière Daryn Friedman des États-Unis. De plus, sa campagne Beauty with a Purpose faisait partie des 30 meilleures.

