Dart propose un établissement de santé de cinq étages à Camana Bay

Cayman Compass

Par Kayla Young –

t Dart

Le groupe Dart a présenté un projet de construction d’un centre de santé de cinq étages en face de l’établissement Health City récemment achevé à Camana Bay.

Le Centre for Health and Wellness, d’une valeur de 49 millions de dollars, qui sera développé par Cayman Shores Development et Decco, dirigés par Dart, ouvrira ses portes en 2026 sur Cerasee Way, juste au nord du nouveau centre Health City et au sud de l’école Cayman International School.

L’installation de 119 339 pieds carrés, qui devrait être examinée lors de la réunion de l’Autorité centrale de planification du 28 août, comprendrait un restaurant, ainsi que des espaces commerciaux et une pharmacie, au rez-de-chaussée.

M. Dart a décrit la proximité du centre de santé avec le site de Health City à Camana Bay comme un “centre de soins de santé ultramoderne”.

La demande actuelle est la première partie d’un plan en deux phases pour un “développement du bien-être médical” destiné à créer un front de rue bordé et à compléter le plan directeur pour la zone au sud d’OLEA et de Cayman International School, a écrit le demandeur dans l’ordre du jour de la CPA.



Dart a partagé cette carte de l’emplacement proposé pour un nouveau centre de santé, en face de Health City à Camana Bay. – Photo : Dart Enterprises

Dans une déclaration publique concernant le projet, Dart a indiqué que cet “établissement spécialement conçu” est destiné à répondre à la demande liée à la croissance du secteur de la santé aux îles Caïmans, en proposant “des soins de santé traditionnels et des services de santé et de bien-être complémentaires”.

“Le Centre for Health and Wellness offrira un environnement accueillant et pratique aux clients des services de santé et de bien-être, et améliorera l’accès aux services de santé pour les résidents et les visiteurs, en réunissant une grande variété d’experts sous un même toit”, a déclaré Dart sur son site web.

Les principales caractéristiques du projet sont les suivantes : des cabinets médicaux, deux générateurs, des ascenseurs pouvant accueillir des brancards et 393 places de stationnement, dans le cadre d’un système de stationnement partagé.

Le ministère de l’environnement a noté que le site proposé comprend une forêt de mangroves, “bien que [la forêt] ait été affectée au fil du temps par le développement de la zone”. En vertu de la loi sur la conservation nationale, l’élimination de la mangrove nécessite une autorisation explicite.

“Les forêts de mangroves constituent un élément essentiel de notre environnement naturel, car elles fournissent plusieurs services écosystémiques, notamment en contribuant à atténuer les effets du changement climatique”, a écrit le ministère dans le programme de planification.

“Elles fonctionnent également comme des éponges naturelles qui piègent et libèrent lentement les eaux de surface. Les zones humides intérieures des zones urbaines sont particulièrement précieuses, car elles contrebalancent l’augmentation considérable du taux et du volume de ruissellement des eaux de surface provenant des zones en dur et des bâtiments”.

Le ministère a encouragé la mise en œuvre d’un “système de drainage durable” afin d’éviter l’inondation des zones environnantes à la suite de l’aménagement.

La National Roads Authority a également encouragé l’utilisation de “techniques de pointe” pour gérer les eaux de ruissellement, notant qu'”il est essentiel que l’aménagement soit conçu de manière à ce que les eaux de ruissellement après aménagement ne soient pas pires que les eaux de ruissellement avant aménagement”.

Le projet relèverait du réseau d’égouts de West Bay Beach de la Water Authority par l’intermédiaire du réseau d’égouts de Camana Bay et serait alimenté en eau par la Cayman Water Company.

Aucune objection à la demande n’a été notée dans l’ordre du jour de la CPA.

Note de la rédaction : The Cayman Compass est une filiale de Dart Media and Entertainment.

J’aime ça : J’aime chargement…