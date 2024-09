DCOA préoccupé par le sort de la maltraitance des personnes âgées en Dominique.

Dominica News Online –

Une personne âgée au crépuscule de sa vie devrait être considérée comme un privilège et non comme une certitude. Dans cette optique, les citoyens âgés, qui sont les pionniers de ceux qui viendront après eux, méritent patience, amour, soins, attention et protection pour vivre une vie confortable et heureuse. C’est pourquoi toutes les formes de maltraitance des personnes âgées en Dominique doivent être combattues.

Le président du Conseil de la Dominique sur le vieillissement (DCOA), Nigel Lawrence, a confirmé que le DCOA recevait régulièrement des rapports sur des cas de maltraitance de personnes âgées, ce qui constitue une préoccupation importante pour le conseil. Dans une interview accordée à Dominica News Online (DNO), M. Lawrence a indiqué que, parfois, la maltraitance se produit dans des environnements où les personnes ne sont pas conscientes, alors que dans d’autres cas, il s’agit d’un acte délibéré. La maltraitance des personnes âgées peut prendre de nombreuses formes, notamment psychologique, émotionnelle, physique, financière et sexuelle.

Selon M. Lawrence, la DCOA a reçu de nombreux rapports de maltraitance. Dans un cas, une personne âgée a été confiée à une autre personne chargée de prendre ses repas, de se laver, de faire sa toilette et de répondre à d’autres besoins humains fondamentaux. Il a déclaré que ces tâches essentielles ne sont pas toujours effectuées régulièrement, ce qui constitue une forme de maltraitance.

“Nous avons connaissance de personnes victimes d’abus sexuels”, a-t-il ajouté.

Dans un autre rapport, M. Lawrence a indiqué que “des personnes sont confiées à d’autres membres de la famille et que cette personne âgée peut avoir légué toutes ses richesses ou sa fortune à une personne en particulier, en échange de quoi elle doit être son réconfort ou sa gardienne, cette personne peut devoir vivre avec elle et veiller à ce qu’elle subvienne à ses besoins quotidiens de base”. Dans la plupart des cas, nous constatons que beaucoup de ces personnes sont abandonnées dans une maison, ou dans certains cas, la personne peut vivre dans une partie de la maison et cette partie de la maison n’est pas entretenue ou n’est jamais balayée pendant un certain temps, et c’est aussi un type d’abus qui se produit”.

Il poursuit : “Nous avons des cas où, dans une famille, parce que le père n’a pas donné ses biens à un membre de la famille, ce dernier vient rendre visite à la mère et exige que le père sorte de la maison lorsqu’il entre pour rendre visite à la mère. Le père doit rester dehors jusqu’à ce que les enfants s’en aillent et c’est de la maltraitance lorsque les membres de la famille négligent et maltraitent leurs parents”.

Certaines personnes âgées qui reçoivent des allocations de retraite du gouvernement sont encouragées par d’autres à utiliser leur argent pour acheter de l’alcool, ce qui n’est pas le but de l’allocation. Dans certains cas, les personnes achètent de l’alcool à crédit et, lorsque les personnes âgées reçoivent leur allocation, la majeure partie de l’argent sert à rembourser le crédit.

“Par ailleurs, grâce à la technologie moderne, de nombreuses personnes âgées confient à une personne plus jeune ou plus compétente le soin d’utiliser leur carte de retrait et de collecter de l’argent, et dans la plupart des cas, la personne se sert elle-même, elle prend plus que ce que la personne âgée lui a conseillé de prendre. Parfois, ils enregistrent les numéros de la carte et le code de sécurité de la personne et utilisent cette carte pour passer des commandes en ligne. Ce sont des choses très répandues et qui se produisent, c’est de la maltraitance financière à l’égard d’une personne âgée”, a expliqué Lawrence.

Lawrence a déclaré que la maltraitance institutionnelle est une forme de maltraitance qui a augmenté récemment. Il s’agit notamment de situations où des personnes âgées sont placées dans des hôpitaux par des membres de leur famille pour cause de maladie, et où le membre de la famille ne revient jamais les chercher. Dans de nombreux cas, la personne âgée sort de l’hôpital mais n’a pas d’endroit où retourner car l’institution n’a peut-être pas été informée du nom du parent le plus proche lors de la procédure d’admission. Dans d’autres cas, la personne âgée sort de l’hôpital et est placée dans une ambulance, avant d’être déposée à une adresse où elle est laissée dehors parce que personne ne sait d’où elle vient. “Il s’agit là d’un comportement irresponsable et abusif de la part des services d’ambulance et de l’institution ou de l’hôpital d’où provient la personne. Il arrive que des personnes soient laissées à l’hôpital pendant une longue période et que l’hôpital doive prendre des dispositions pour savoir s’il peut les garder ou non parce qu’elles ont été renvoyées et qu’il n’y a pas d’endroit où les accueillir parce qu’elles n’ont pas de maison”.

À l’heure actuelle, certaines personnes âgées n’ont pas de logement convenable et vivent sous des bâches. En outre, certaines personnes âgées qui tentent d’améliorer leurs conditions de vie depuis l’ouragan Maria vivent toujours dans des maisons sans toit, avec des bâches placées sur certaines parties de leurs maisons pour les protéger des éléments. Ces personnes se sont vu promettre de l’aide mais ne l’ont jamais reçue. Lawrence ajoute qu’il s’agit également d’une forme de maltraitance des personnes âgées.

Lorsque des cas de maltraitance de personnes âgées sont portés à l’attention de la DCOA, celle-ci se rend sur place pour évaluer la situation et interagir avec l’agresseur et la personne maltraitée. “La plupart du temps, la personne qui maltraite la personne âgée dit que celle-ci n’est pas disposée ou ne coopère pas, ce qui peut parfois arriver parce que la personne âgée se trouve à un stade précoce de démence et n’est pas très cohérente.

Il ajoute que dans ces cas, la personne âgée doit être traitée avec douceur et diligence pour s’assurer qu’elle reçoit les soins dont elle a besoin et qu’elle n’est pas maltraitée.

Lawrence a déclaré que le DCOA recevait de nombreux rapports, qu’il portait à l’attention de diverses autorités afin d’améliorer la situation. “Nous apportons notre aide dans la mesure du possible, car la maltraitance des personnes âgées est un sujet de préoccupation pour le DCOA. Bien que des cas aient été signalés à la police, la plupart ont été traités à l’amiable avec l’intervention de la famille, et en raison de lois inadéquates/faibles et de problèmes liés à la charge de la preuve”.

Selon lui, la plupart du temps, la police et les autorités ne sont pas témoins de la maltraitance et la traitent comme une agression, ce qui affaiblit le cas de maltraitance. Actuellement, un cas d’abus financier est en cours, et selon Lawrence, “la personne âgée est sur le point d’être envoyée à l’abattoir parce que le système est aveugle à de telles circonstances. C’est ainsi que cela continue”.

Lawrence ajoute que le public peut aider en étant éduqué, et c’est la raison pour laquelle le DCOA dispose d’un groupe de plaidoyer. Nous aimerions que diverses institutions, partenaires coopératifs se joignent à DCOA afin que nous puissions délibérer, faciliter et exposer, et sensibiliser le grand public à la facilité avec laquelle on peut abuser d’une personne âgée et à ce qui peut être fait pour permettre à cette personne âgée de jouir de la vie, sans la menace d’être abusée. Nous aimerions pouvoir éduquer le public et utiliser les différents médias, mais cela coûte de l’argent et nous serions donc heureux que les différents partenaires coopèrent avec nous pour financer nos programmes.

“Une autre façon de solliciter la participation et l’assistance du public est que, lorsque nous recevons des fonds, nous organisons des ateliers, en particulier pour les personnes qui s’occupent des personnes âgées. La raison en est que certaines des personnes qui s’occupent des personnes âgées les maltraitent, et parfois elles ne sont pas conscientes qu’elles les maltraitent. C’est pourquoi nous continuerons à organiser des séminaires de formation et à délivrer des certificats aux personnes, de sorte que lorsqu’elles chercheront un emploi dans une institution qui s’occupe des personnes âgées ou dans un service privé de soins aux personnes âgées, elles pourront montrer qu’elles ont suivi un certain nombre de formations et qu’elles sont qualifiées”, a expliqué M. Lawrence.

“Le DCOA continuera à défendre les personnes âgées, en informant le public que la maltraitance des personnes âgées existe et est en augmentation à la Dominique. Il faut enrayer ce phénomène et l’atténuer”, a conclu M. Lawrence.

