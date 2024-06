Des entreprises américaines obtiennent un contrat de 12,3 millions de dollars pour développer la “marque mondiale” des îles Caïmans

Îles Caïmans

Par Reshma Ragoonath –

Les agences de création américaines Grey et Praytell ont obtenu des contrats d’une valeur totale de 12,3 millions de dollars pour développer la marque des îles Caïmans en tant que destination de vacances de luxe.

Rosa Harris, directrice du département du tourisme des îles Caïmans. – Photo : SIG

Le ministère du tourisme a annoncé vendredi les noms des agences, précisant qu’elles avaient été sélectionnées à l’issue d’une “procédure d’appel d’offres concurrentielle de plusieurs mois”.

Grey, selon les informations publiées sur le site de marchés publics Bonfire, s’est vu attribuer un contrat de 9,5 millions de dollars et sera l’agence créative globale du DoT.

Praytell sera l’agence de relations publiques et d’influence américaine du DoT. Son contrat a été attribué pour un montant de 2,8 millions de dollars.

Développer une marque mondiale

Grey, selon un communiqué du ministère du tourisme, a pour mission de développer le “tout premier effort de marketing global” du ministère pour la destination de vacances de luxe.

Rosa Harris, directrice du département du tourisme des îles Caïmans, a déclaré que la “formidable proposition” de M. Grey s’était imposée comme le meilleur choix du département, à l’issue d’une “recherche intensive de fournisseurs”.

“Je suis convaincue que nos partenaires touristiques et le pays seront fiers de la marque mondiale des îles Caïmans qui sera dévoilée en 2025”, a-t-elle déclaré.

“La réflexion stratégique de l’agence a permis de dégager une idée novatrice et appropriable, et ses prouesses créatives ne manqueront pas d’élever et de captiver le public sur l’ensemble de nos marchés mondiaux. Nous avons eu une connexion instantanée, une camaraderie naturelle, et nous sommes impatients de commencer”.

Le directeur de la création de Grey NY, Thiago Cruz, a déclaré dans un communiqué que la stratégie, la créativité et la qualité du travail réalisé pour la destination “sont ce qui a captivé les clients. Il s’agira d’un excellent exemple de travail “fameusement efficace” qui a un impact égal sur la culture et sur les activités du client.

Grey, fondée en 1917, a été décrite comme un “leader de longue date de l’industrie” et est l’agence créative mondiale partenaire de marques renommées telles que P&G, GlaxoSmithKline (aujourd’hui GSK) et The Coca-Cola Company.

Jason Kahner, Chief Client Officer de Grey Global, a déclaré que l’entreprise avait ressenti une alchimie immédiate avec l’équipe de DoT et qu’elle était fière de s’associer à elle pour atteindre de nouveaux publics en Amérique du Nord, en Europe et en Amérique latine, afin de positionner l’île “comme la destination de luxe par temps chaud”.

“La concurrence est rude dans les Caraïbes, mais les îles Caïmans offrent une expérience inégalée en raison de leurs nombreux trésors uniques, de leur culture accueillante et de leur hospitalité incroyablement chaleureuse”, a-t-il ajouté.

Praytell, dont le siège se trouve à New York et qui a été fondée il y a une dizaine d’années, a été chargée de superviser les relations avec les médias du DoT et son programme de journalistes invités, ainsi que les relations avec les influenceurs, le leadership éclairé, les questions et la consultation en cas de crise.

L’agence est également chargée de la publicité pour le commerce des voyages et les consommateurs, ainsi que des événements pour les États-Unis, le plus grand marché d’origine des îles Caïmans.

M. Harris a déclaré que les antécédents de Praytell et sa connaissance approfondie de l’industrie du tourisme en faisaient l’agence idéale pour “amplifier les offres uniques des îles Caïmans sur le marché américain”.

“Dans un contexte où la créativité et l’expertise du secteur sont primordiales, Praytell s’est imposé comme le choix le plus évident pour notre partenariat”, a-t-elle ajouté.

La pratique de Praytell en matière de voyages est l’une des divisions qui connaît la croissance la plus rapide, avec des clients clés couvrant les compagnies aériennes, les hôtels et les hébergements, ainsi que les destinations au niveau national, de l’État et de la ville. La division est codirigée par le premier vice-président Jamie Simpson et la vice-présidente Maria Opatz.

