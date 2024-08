Des fermes solaires en projet

Les îles Sœurs se tournent vers les énergies renouvelables

Les îles Sœurs envisagent de créer des fermes solaires pour assurer leur avenir en matière d’énergie renouvelable

Par James Whittaker – 12 août 2024

De nouvelles fermes solaires sont prévues à Cayman Brac et à Little Cayman, les îles sœurs faisant leurs premiers pas vers un avenir fondé sur les énergies renouvelables.

Un processus d’appel d’offres devrait débuter l’année prochaine, Island Energy ayant pour objectif de générer plus de la moitié des besoins en électricité des îles grâce à l’énergie solaire.

“C’est un grand pas en avant et ce n’est qu’une première étape”, a déclaré Simon Watson, d’Island Energy.

“Nous ne parlons pas d’une ambition à l’horizon de 50 ans. C’est quelque chose que nous espérons réaliser dans quelques années”.

Les signes de changement étaient omniprésents sur l’île de Brac lors de la visite du Compass au début du mois.

Des camions neufs et rutilants passaient entre les lignes électriques pour vérifier les nouveaux équipements de transmission. Des moteurs remis à neuf étaient déchargés à la centrale électrique de Bluff. Des ouvriers plantent les derniers clous sur l’enseigne de la vitrine de l’entreprise.

Entre-temps, l’usine originale de Brac Power and Light, qui n’est plus qu’une relique poussiéreuse utilisée comme dépôt de véhicules, a été identifiée comme lieu d’implantation d’un futur siège social. Le site revêt une importance historique, car c’est là que l’interrupteur a été actionné pour la première fois pour apporter l’électricité aux ménages de l’île en 1960.

Investissement dans les infrastructures

Island Energy, née du rachat de Cayman Brac Power and Light par le groupe Dart en 2022, affirme qu’elle investit déjà massivement dans la modernisation des infrastructures et la réduction des coupures de courant.

Depuis l’acquisition, elle a dépensé 4,5 millions de dollars pour l’infrastructure de production, de transmission et de distribution et pour moderniser ses véhicules, son équipement et sa formation, indique M. Watson.

Cet investissement aura probablement un coût pour les consommateurs. L’entreprise demande aux autorités de régulation une augmentation des tarifs qui pourrait s’élever à 20 dollars sur une facture mensuelle de 400 dollars.

Bien que les prix de l’électricité aient fluctué en fonction du prix du carburant, il n’y a pas eu d’augmentation des tarifs dans les îles Sœurs depuis 20 ans, explique Jonathan Tibbetts, directeur général d’Island Energy.

Mais il a déclaré qu’une augmentation était nécessaire pour aider à financer ce qu’il décrit comme un “énorme bond en avant” en matière de fiabilité.



Jonathan Tibbetts présente les améliorations apportées au système de transmission. – Photos : James Whittaker

La combinaison des conditions météorologiques, d’une infrastructure vieillissante et d’accidents mécaniques a contribué à sept coupures de courant sur Brac depuis le début de l’année, avec une durée moyenne de 90 minutes, et à quatre coupures sur Little Cayman, avec une durée moyenne de 38 minutes.

Le nouvel équipement devrait améliorer radicalement cette fiabilité, en réduisant le nombre de pannes et le nombre de personnes touchées.

“Si vous vivez à l’ouest de l’île et que la foudre frappe à l’angle sud-est, vous ne le remarquerez même pas”, a déclaré M. Tibbetts.

“L’idée est de réduire le nombre de pannes, de diminuer les frustrations des clients et de fournir un service de classe mondiale qui résiste aux tempêtes.

Se mettre au vert

Les améliorations apportées au système de production et de transmission diesel interviennent au moment où la compagnie d’électricité s’engage dans une transition plus fondamentale vers l’énergie verte.

Selon M. Watson, l’objectif de la première phase d’investissement était d’améliorer la sécurité, la fiabilité et l’efficacité du système actuel.

La phase suivante consistera en un projet visant à intégrer la production d’énergie solaire et le stockage par batterie. L’entreprise travaille avec le ministère de l’environnement pour identifier les meilleurs sites pour les fermes solaires sur les deux îles.

Simon Watson a déclaré que 4,5 millions de dollars avaient été investis depuis le rachat de l’entreprise.

L’objectif est de parvenir à une production solaire de 75 % sur Little Cayman et de 55 % sur Cayman Brac.

M. Watson a déclaré qu’il n’était pas considéré comme économiquement faisable à ce stade d’atteindre 100 % sur l’une ou l’autre île.

“Compte tenu du coût actuel des batteries et du coût actuel de l’énergie solaire, c’est ce que nous pouvons faire aujourd’hui”, a-t-il déclaré.

Selon lui, le coût du passage aux énergies renouvelables augmente de manière exponentielle à mesure que l’on se rapproche des 100 %.

“Soyons honnêtes. C’est fantastique de pouvoir passer de la combustion quotidienne de diesel à la production de la majorité de notre électricité à partir d’énergies renouvelables en une seule fois”, a déclaré M. Watson.

Selon M. Tibbetts, le rachat par le groupe Dart a commencé par la recherche d’investissements pour financer le passage à l’énergie renouvelable prévu par le plan national pour l’énergie du gouvernement.



De nouveaux camions ont fait partie de l’investissement pour passer à l’énergie solaire.

Cela a également permis d’investir dans d’autres domaines où la région de Brac était à la traîne, a-t-il déclaré.

Un nouveau système de facturation électronique est prévu.

“Le système dont nous disposons actuellement ne nous permet que d’envoyer des factures par la poste”, a expliqué M. Watson.Une mise à niveau plus sophistiquée sera apportée sous la forme d’un comptage intelligent via une application pour téléphone intelligent qui permettra aux clients de suivre leur consommation d’électricité et de payer au fur et à mesure pour les recharges. Ce système remplacera les anciens systèmes de comptage par carte de paiement qui étaient populaires auprès des clients, mais qui sont devenus obsolètes.

Il permet aux consommateurs de suivre et de moduler leur consommation et d’éviter le “choc de l’étiquette” d’une facture élevée à la fin du mois, a-t-il ajouté.

Dans l’ensemble, il a insisté sur le fait que les habitants de Brackers et de Little Cayman en auraient pour leur argent, malgré l’augmentation des tarifs.

“Bien qu’il y ait d’énormes investissements et de grands projets en cours, il n’y a pas de corrélation entre ces investissements et l’augmentation des factures”, a-t-il déclaré.



