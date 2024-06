Des professionnels de la santé cubains arrivent en Dominique

Dominica News Online –

Le week-end des 22 et 23 juin 2024, le gouvernement de la Dominique, sous l’égide du ministère de la santé, du bien-être et des services sociaux, a accueilli dix-sept nouveaux professionnels de la santé cubains qui sont appelés à jouer un rôle crucial dans le système de santé du pays. Ce groupe d’experts médicaux renforcera les services de santé existants en Dominique, améliorant ainsi la capacité à fournir des soins médicaux de haute qualité à la population. L’arrivée de ces collaborateurs cubains dans le domaine de la santé marque la poursuite du partenariat durable entre la Dominique et Cuba, soulignant la volonté commune des deux nations d’améliorer la santé et le bien-être de la population.

L’équipe est composée de spécialistes dans divers domaines médicaux, notamment des médecins généralistes, des médecins en soins intensifs, des infirmières spécialisées en néonatologie et des sages-femmes, des radiographes, des échographistes et des techniciens de laboratoire. La délégation a été accueillie par l’ambassadeur Miguel Manuel Fraga Gonzalez, le nouvel ambassadeur cubain auprès du Commonwealth de la Dominique, le ministre de la Santé, du Bien-être et des Services sociaux, l’honorable Cassanni Laville, Ahmed Pomar Arechavaleta, le responsable du consulat cubain à la Dominique, et le Dr Francisco Sanchez Martinez, le chef de la brigade médicale cubaine, ainsi que par d’autres membres du personnel du ministère de la Santé, du Bien-être et des Services sociaux.

Le ministre Laville a remercié le gouvernement cubain pour son soutien continu et a déclaré : “L’arrivée de ces professionnels de la santé dévoués témoigne des solides relations bilatérales entre la Dominique et Cuba. Leur expertise sera cruciale pour renforcer notre système de santé, en particulier dans les domaines nécessitant des compétences spécialisées”. Outre la fourniture de services médicaux immédiats, les collaborateurs cubains participeront à la formation et au partage des connaissances avec le personnel de santé local, favorisant ainsi un environnement de collaboration visant à améliorer les normes générales de santé en Dominique.

Le Dr Sanchez, qui dirige la délégation médicale cubaine depuis plusieurs années, a déclaré : “Nous avons le privilège d’être en Dominique, et cette nouvelle équipe est impatiente de collaborer étroitement avec ses homologues dominicains. Notre objectif est d’offrir une assistance et des soins médicaux complets, en veillant à ce que tous les citoyens aient accès à des services de santé de haute qualité”.

Le ministère de la santé, du bien-être et des services sociaux, et par extension le gouvernement de la Dominique, souhaitent chaleureusement la bienvenue aux collaborateurs cubains et sont convaincus que leur présence continuera à avoir un impact significatif sur le secteur de la santé, comme cela a été le cas au fil des ans. Ce partenariat souligne l’importance de la solidarité et de la coopération internationales pour relever les défis mondiaux en matière de santé. Une cérémonie officielle de bienvenue est prévue le vendredi 28 juin 2024 à l’hôpital de l’amitié Dominique-Chine.

