Deux titulaires de passeports dominicains expulsés vers le Cambodge par Singapour dans le cadre d’une affaire de blanchiment d’argent d’une valeur de 3 milliards de dollars.

Dominica News on line

Deux titulaires de passeports dominicains ont été expulsés vers le Cambodge par Singapour dans le cadre d’une vaste affaire de blanchiment d’argent d’une valeur de 3 milliards de dollars, considérée comme la plus importante de ce type dans l’histoire de Singapour.

Les rapports de Singapour indiquent que Lin Baoying et Chen Qingyuan sont des ressortissants chinois qui, au moment de leur arrestation, étaient titulaires de passeports dominicains. Un troisième ressortissant chinois, également expulsé, était titulaire d’un passeport de Saint-Kitts-et-Nevis.

Outre son passeport dominicain, Lin Baoying détenait des passeports cambodgien et turc, tandis que Chen Qingyuan possédait également un passeport chinois.

Le Business Times, un journal financier de Singapour, rapporte que Lin Boaying a payé 290 000 dollars à des agents pour obtenir ses passeports cambodgien et dominicain.

“Elle avait réussi à obtenir le passeport de la Dominique bien qu’elle n’ait jamais visité le pays auparavant”, rapporte le journal. “Comme elle a pu obtenir ces passeports alors qu’elle n’était pas dans le pays, il est possible qu’elle puisse le faire à nouveau”.

Les trois personnes ont été envoyées au Cambodge le vendredi 15 juin, a rapporté le Straits Times, un journal de Singapour. L’autorité de l’immigration et des points de contrôle (ICA) leur a interdit de revenir à Singapour.

Ces trois personnes font partie des dix personnes condamnées dans le cadre de l’affaire de blanchiment d’argent. Chen a été arrêté le 15 août 2023 et a été accusé d’infractions liées à sa possession de bénéfices provenant d’une conduite criminelle, y compris de l’argent liquide, des comptes bancaires, des voitures et des crypto-monnaies d’une valeur de plus de 8 millions de dollars.

Mme Boaying, 44 ans et seule femme impliquée dans l’affaire, a également été arrêtée le 15 août 2023 et a été reconnue coupable de deux chefs d’accusation pour utilisation frauduleuse d’un document falsifié et de deux chefs d’accusation pour blanchiment d’argent.

Le tribunal a ordonné la confiscation d’environ 154 millions de dollars singapouriens de ses biens saisis, dont 13 comptes bancaires, cinq propriétés, des crypto-monnaies, deux voitures et des adhésions à deux country clubs à Singapour.

Selon certaines informations, les trois personnes ont été escortées directement de la prison à l’aéroport en vue de leur expulsion vers le Cambodge et n’ont pas été autorisées à retourner à leur domicile pour y récupérer leurs effets personnels.

L’ICA a déclaré qu’il était désormais impossible pour les personnes expulsées de retourner à Singapour, car sa technologie lui permet de détecter les individus expulsés même s’ils tentent de rentrer dans le pays en utilisant une autre identité ou un autre passeport.

