Dominique: Alicia Lebruin, originaire de Calibishie, publie un recueil de poèmes : ‘Writing Me – Un voyage à travers les mots’ (en anglais)

J’ai grandi dans un petit village pittoresque sur la côte nord-est du Commonwealth de la Dominique, connue comme l’île naturelle des Caraïbes. Ma vie était simple et belle : pas d’électricité, cuisine à l’extérieur, toilettes à fosse, bains de rivière à 6 heures du matin, excursions quotidiennes pieds nus dans la brousse, et l’écriture. J’adorais écrire.

L’un de mes meilleurs souvenirs est celui de mon instituteur, Sir Roy, qui était si fier d’une rédaction qu’il courait dans toute l’école pour la montrer à tous les enseignants. Outre ma mère, il a été l’une des premières personnes à donner vie à mon don.

À l’âge de douze ans, ma famille a déménagé sur une île voisine, Antigua-et-Barbuda, à la recherche d’une vie meilleure. Deux ans plus tard, ma mère a fait une grave dépression nerveuse et j’ai dû vivre avec ma sœur aînée. Cette situation a eu un impact majeur sur ma santé mentale. Au cours des années qui ont suivi, j’ai lutté contre l’automutilation, l’anxiété et le syndrome de stress post-traumatique.

Malgré le chaos, ma passion pour l’écriture n’a cessé de croître. J’étais la meilleure élève d’anglais pendant tout le lycée, et mes poèmes continuaient d’impressionner tout mon entourage. Dans les années qui ont suivi, mon anxiété s’est aggravée et a commencé à m’affecter physiquement.

Il y a cinq ans, après avoir entamé une thérapie, j’ai décidé d’écrire un livre sur ma vie dans l’espoir d’inspirer et d’aider les autres. Le problème, c’est que je ne savais pas du tout par où et comment commencer. J’ai essayé d’écrire une biographie, mais j’ai eu du mal à m’imprégner de mes expériences traumatisantes.

Finalement, je me suis tournée vers la poésie. C’est ainsi qu’est né “Writing Me”. Il m’a fallu environ trois ans pour terminer la compilation des pièces qui allaient constituer mon histoire, et environ un an pour trouver comment concevoir et auto-publier l’ouvrage, mais l’attente en valait la peine.

“Il ne s’agit pas seulement d’un recueil de poèmes, mais d’une réflexion sur les luttes et les triomphes qui ont fait de moi la femme que je suis aujourd’hui. Dans les moments de douleur, de chagrin et de colère, j’ai toujours trouvé le moyen d’écrire, qu’il s’agisse d’un paragraphe de défoulement ou d’une simple affirmation pour me soutenir tout au long de la journée. Writing Me” est un hommage à tous ceux qui continuent à écrire leur histoire avec grâce, même lorsque le monde semble déterminé à les briser.

Writing Me est disponible en version de poche sur Amazon : https://a.co/d/87uCDcq

Alicia Lebruin est une écrivaine professionnelle de vingt-neuf ans originaire du Commonwealth de la Dominique, situé dans les Caraïbes orientales. Dès l’enfance, Alicia a eu la passion et le désir de devenir une écrivaine accomplie et elle a fait tout ce qui était en son pouvoir pour y parvenir.

Au fil des ans, Alicia a touché au journalisme, au contenu, à la rédaction et à bien d’autres domaines, ce qui lui a permis de se constituer un portefeuille diversifié. Alicia est actuellement PDG de The Write Way Writing Services, une société de rédaction basée à Antigua-et-Barbuda.

