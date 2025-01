Dominique – Discover Dominica Authority annonce une nouvelle responsable des festivals et événements

Dominica News Online

La Discover Dominica Authority a officiellement nommé Ayodele Andrew comme nouvelle Responsable des Festivals et Événements, à compter du 18 décembre 2024. Avec plus de 20 ans d’expérience dans la gestion d’événements, le tourisme et l’hôtellerie, Ayodele est bien placée pour rehausser le prestige des festivals emblématiques de l’île et promouvoir la Dominique comme une destination de choix pour le tourisme culturel.

Ayodele est titulaire d’un Bachelor en Administration des Affaires et Marketing de George Brown College à Toronto, au Canada, ainsi que d’un diplôme en Gestion des Affaires Hôtelières de l’Université de Derby au Royaume-Uni. Son expérience comprend la coordination de certains des festivals les plus renommés des Caraïbes, notamment le World Creole Music Festival, Mas Domnik, le Carnaval d’Antigua-et-Barbuda, et le St. Lucia Jazz and Arts Festival. Ses compétences variées englobent la gestion hôtelière, la supervision de projets et les pratiques de tourisme durable.

Dans ses nouvelles fonctions, Ayodele sera responsable de la planification stratégique, de l’exécution et de la promotion des principaux événements de la Dominique. Son leadership est attendu pour améliorer la visibilité internationale de ces festivals, tout en préservant l’héritage culturel de l’île et en renforçant le paysage touristique.

« Je suis véritablement honorée d’assumer ce rôle au sein de la Discover Dominica Authority », a déclaré Ayodele Andrew. « Les festivals et événements sont au cœur de l’identité de la Dominique et de son secteur touristique. J’ai hâte de collaborer avec nos partenaires pour créer des expériences mémorables qui mettent en valeur notre riche patrimoine et positionnent la Dominique comme une destination incontournable pour le tourisme culturel. »



Benoit Bardouille, président de la Discover Dominica Authority, a partagé ses réflexions sur cette nomination :

« L’expérience approfondie et la passion d’Ayodele pour le tourisme font d’elle la candidate idéale pour ce poste. Son leadership contribuera au succès continu de nos festivals, en renforçant la présence de la Dominique sur la scène internationale et en consolidant le secteur touristique de l’île. »

L’arrivée d’Ayodele intervient à un moment opportun, alors que la Discover Dominica Authority se prépare pour une année riche en événements, notamment avec Mas Domnik à l’horizon. Sous sa direction, l’Autorité vise à attirer des touristes et à mettre en valeur les talents locaux grâce à des programmes innovants et des initiatives axées sur la durabilité.

Pour plus d’informations sur les futurs événements et activités, visitez le site : Dominica Festivals.

J’aime ça : J’aime chargement…