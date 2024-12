Dominique- La coalition pour la réforme électorale (ERC) publie un communiqué sur la session parlementaire de lundi et la présentation du projet de loi électorale par le Premier ministre Skerrit

Dominica News Online

Le 12 décembre 2024, la Coalition pour la Réforme Électorale (ERC) a publié un communiqué de presse exhortant le gouvernement de la Dominique à rendre public le projet de loi sur la réforme électorale, qui doit être présenté aujourd’hui, 16 décembre 2024, au parlement. Suite à cette annonce, l’ERC rapporte avoir obtenu une copie des « projets de loi devant être soumis au parlement – Portail Web du gouvernement de la Dominique » et exprime une profonde déception face à la décision du Premier ministre Roosevelt Skerrit de faire avancer une législation qui, selon eux, ignore les recommandations et préoccupations clés soulevées par des parties prenantes importantes, notamment Sir Dennis Byron, l’Organisation des États Américains (OEA), la CARICOM, le Secrétariat du Commonwealth et les citoyens de la Dominique.

Dans un examen préliminaire des projets de loi sur la réforme électorale qui doivent être débattus, l’ERC affirme que la législation proposée ne répond pas aux demandes inclusives d’une large partie de la population ni aux contributions significatives issues du processus de consultation. Elle critique particulièrement les affirmations du Premier ministre Skerrit concernant une large consultation des parties prenantes, qualifiant ces déclarations de « mensonge flagrant ». La coalition soutient que Skerrit a ignoré, et parfois même ridiculisé, leurs demandes de discussions sur les projets de loi.

La scène politique en Dominique est marquée par une majorité parlementaire significative en faveur du Parti travailliste de la Dominique, dirigé par Skerrit, qui détient dix-neuf des vingt et un sièges. Cette domination permet au gouvernement d’adopter les lois avec une relative facilité, ce qui suscite des doutes sur l’assurance donnée par Skerrit de permettre des amendements par les membres de son parti lors de la première lecture parlementaire. L’ERC souligne que cette promesse est trompeuse, car le parti au pouvoir a déjà exprimé son soutien à la législation actuelle.

La coalition insiste sur le fait que les projets de loi prévus ne répondent pas à la confiance et aux attentes du peuple dominicain. Face à ces préoccupations, l’ERC appelle tous les Dominicains, tant sur le territoire qu’à l’étranger, ainsi que les organisations régionales telles que la CARICOM, l’OECS, l’OEA et le Secrétariat du Commonwealth, à exhorter Skerrit à retirer les projets de loi sur la réforme électorale. Elle plaide pour une révision des recommandations cruciales qui ont été négligées dans les versions actuelles.

Alors que la session parlementaire approche, l’ERC mobilise les citoyens pour qu’ils fassent preuve de solidarité et fassent entendre leurs voix en faveur d’une véritable réforme électorale. Elle affirme qu’après vingt-cinq ans de gouvernance travailliste et d’allégations de pratiques électorales frauduleuses, les citoyens du Commonwealth de la Dominique méritent des élections libres et équitables.

