Dominique. Le chef de la police par intérim se fait l’écho des sentiments du Premier ministre selon lesquels la police a agi de manière appropriée lors de la manifestation des camionneurs

Le chef de la police par intérim, Davidson Valerie, a déclaré que la police avait agi conformément à la loi en dispersant ce qu’il décrit comme une foule “émeutière et tumultueuse” qui était déterminée à troubler la paix publique et à provoquer des violences lors des actions de protestation qui ont eu lieu mercredi.

Mercredi matin, les camionneurs de la Tipper Truckers Association ont bloqué la route principale de Canefield, réclamant plus de travail sur les projets gouvernementaux et de meilleurs salaires. Ils affirment que les travaux sont confiés à des camionneurs chinois alors que les locaux n’en reçoivent pas assez.

La manifestation a essentiellement coupé la capitale de l’ouest, du nord et de l’est de l’île de la capitale Roseau. La police est rapidement arrivée sur les lieux et la manifestation est restée largement pacifique, bien qu’il y ait eu quelques échauffourées entre la police et les manifestants. À une occasion au moins, un policier a été filmé en train de donner un coup de pied à un homme qui discutait avec un inspecteur de police, à la grande horreur des journalistes qui filmaient l’événement. La police, en tenue anti-émeute, a fini par utiliser des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants.

“La police a agi légalement en dispersant la foule émeutière et tumultueuse qui était déterminée à troubler la paix publique et à provoquer des violences”, a déclaré Mme Valerie lors d’un point de presse jeudi. “La situation a été exacerbée par la foule qui a jeté des pierres et des bouteilles sur la police”.

Il a ajouté : “Dans ces circonstances, la police a pris les mesures nécessaires pour disperser la foule et mettre fin au désordre qui régnait à ce moment-là”.

Valérie a clairement indiqué que la police utiliserait tous les moyens légaux pour traduire en justice les auteurs de ces actes.

En outre, Valerie a déclaré que les actions de la Tipper Truckers Association étaient illégales et contraires à la section 68:1 de la loi sur les véhicules et le trafic routier No. 46:50 des lois révisées de la Dominique de 2017.

“Le mercredi 16 octobre 2024, un certain nombre de camionneurs ont participé à une action de protestation illégale sur l’autoroute EO Leblanc à Canefield. Le chef de la police n’a reçu aucune demande de la Tipper Truckers Association ou de quiconque agissant en son nom pour organiser l’action de protestation”, a-t-il fait remarquer.

Valerie a déclaré que la force de police du Commonwealth de Dominique (CDFP) est tenue par la loi de veiller à ce que les citoyens et les visiteurs du pays vaquent à leurs occupations sans être dérangés ni gênés, et que les forces de police doivent protéger la vie des citoyens et des visiteurs, ainsi que leurs biens.

