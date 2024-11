Dominique. Le ministère de l’Agriculture, de la Pêche, de l’Économie Bleue et Verte a annoncé l’importation en cours de semences pour la plantation de pommes de terre blanches.

Pour la saison agricole 2024/2025, une cargaison de 1 160 sacs des variétés Spunta et Desiree sera acheminée pour faciliter la culture de plus de 40 acres de pommes de terre blanches.

Cette production planifiée doit se dérouler entre décembre 2024 et mars 2025, dans des zones agricoles bénéficiant de conditions climatiques et de sol optimales, afin de garantir une croissance efficace et fructueuse. L’Unité des Services de Vulgarisation de la Division de l’Agriculture prévoit d’impliquer plus de 125 agriculteurs dans cette initiative, en leur fournissant des semences, des intrants agricoles, des conseils d’experts, une formation et une aide pour l’accès au marché. Cette initiative se fera en collaboration avec l’Agence d’Exportation et d’Importation de la Dominique (DEXIA), WUSC Dominique, l’Institut Caribéen de Recherche et de Développement Agricole (CARDI), et la Coopérative Nationale des Producteurs de Pommes de Terre Blanches.

Les pommes de terre de semence devraient arriver le 22 novembre, suivies d’une période obligatoire de quarantaine ainsi que de tests de diagnostic et de phytosanité. Les agriculteurs intéressés par la culture de pommes de terre blanches sont invités à s’inscrire à l’avance en communiquant leurs informations au Responsable Régional de Vulgarisation ou au centre de services aux agriculteurs de leur région respective.

