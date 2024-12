Dominique – Le UWP mettra l’accent sur l’engagement auprès du peuple en vue des prochaines élections générales

Dominica News Online –

Le nouveau leader politique réélu du United Workers Party (UWP), le Dr Thomson Fontaine, a annoncé que son parti allait prioriser l’engagement auprès du peuple de la Dominique en vue des prochaines élections générales.

Dans une interview accordée à Dominica News Online après sa victoire lors du congrès des délégués du parti dimanche dernier à Castle Bruce, il a affirmé croire que le UWP possède les compétences, l’expertise et le personnel nécessaires non seulement pour gouverner, mais aussi pour démontrer au peuple que le parti défend les intérêts du pays.

« J’ai fait de cela une priorité : intensifier notre engagement auprès du public », a-t-il déclaré.

« Cela signifie aller dans les différents villages, rencontrer les gens là où ils se trouvent, leur parler, les sensibiliser, leur montrer ce que nous pouvons offrir grâce à notre expérience. »

Un défi de taille

Remporter les prochaines élections générales sera un défi de taille pour le UWP, qui n’a pas gagné d’élection depuis plus de 20 ans. En cas d’élections, le parti devra affronter le Dominica Labour Party (DLP), qui bénéficie d’une machine politique bien rodée et de ressources financières importantes. Le UWP ne jouit pas d’un accès libre aux institutions d’État comme DBS Radio et GIS, ce qui complique la diffusion de son message auprès d’une population peu encline à changer le statu quo.

Une stratégie d’engagement intensifiée

Lors de son interview, Dr Fontaine s’est dit confiant dans la capacité du UWP à transmettre son message et sa vision pour la nation.

« Nous allons intensifier nos engagements publics, notamment les réunions publiques et les assemblées locales. Mais plus important encore, nous allons engager directement les communautés, leur parler de nos plans et rester présents autant que possible jusqu’à ce qu’ils comprennent notre message », a-t-il affirmé.

« Nous pensons que c’est le seul moyen de convaincre certains Dominicais qu’il existe une autre voie, une meilleure voie. Étant donné que nous ne savons pas quand les élections seront annoncées, nous devons commencer à travailler immédiatement. Ces engagements doivent débuter dès maintenant et s’intensifier progressivement. »

Le message du UWP

Selon Dr Fontaine, le message du parti se concentre sur l’économie, la création d’emplois et la redynamisation de l’espoir parmi les habitants de l’île.

« Un gouvernement UWP a la capacité de transformer l’économie, de créer des emplois et de mettre l’économie sur des bases solides », a-t-il déclaré.

Il a également ajouté :

« Le UWP est le parti qui a à cœur les intérêts du pays. Nous avons les compétences et les talents nécessaires pour changer la trajectoire de l’économie, créer des emplois durables et, en particulier, offrir des opportunités aux jeunes. Nous voulons que le public nous voie comme le parti capable de faire fonctionner l’économie au bénéfice de tous les Dominicains. »

Une économie en difficulté

En tant qu’économiste, Dr Fontaine a souligné que le principal problème auquel fait face la Dominique est l’état de l’économie :

« Tout revient à cela », a-t-il affirmé.

« Je crois personnellement qu’il y a actuellement beaucoup de difficultés en Dominique. Les fonctionnaires n’ont pas bénéficié d’augmentations salariales depuis de nombreuses années. Il y a très peu d’emplois dans le secteur privé, un taux de chômage élevé, et les prix sont exorbitants. Tous ces problèmes nécessitent un gouvernement capable d’y remédier. »

Le défi de l’unité

Dr Fontaine a reconnu que le plus grand défi actuel pour le UWP est de maintenir l’unité au sein du parti. Ce sujet a été largement abordé lors du congrès des délégués.

« Nous avons discuté de certains problèmes, notamment de la désunion dans le parti par le passé », a-t-il déclaré.

« Pour nous, le défi à venir est de présenter un front uni, de montrer au peuple dominicain que nous ne nous battons pas entre nous, mais que nous travaillons ensemble dans un but commun. Cela est essentiel pour avancer. »

Il a également admis que pour certaines personnes, la désunion au sein du parti est une préoccupation :

« On nous dit souvent qu’un parti divisé ne peut pas gagner une élection », a-t-il reconnu.

« Nous nous sommes engagés à travailler ensemble pour surmonter cela, afin que les gens ne se concentrent plus sur ces divisions, mais sur ce qui est important : rallier de nouveaux membres au parti, élargir notre base de soutien et, au final, gagner les élections. »

