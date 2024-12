Dominique – Les voyageurs se rendant en Dominique peuvent désormais transporter jusqu’à 10 000 dollars américains en espèces sans obligation de déclaration.

Domininica on LineCette mesure, annoncée par le ministre de la Sécurité nationale et des Affaires juridiques, Rayburn Blackmoore, lors de la deuxième session du onzième Parlement de la Dominique, vise à aligner le pays sur les normes internationales recommandées par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et le Groupe d’action financière (GAFI).

Auparavant, les voyageurs devaient déclarer toute somme excédant 10 000 dollars des Caraïbes orientales (environ 3 700 dollars américains). Cette limite inférieure pouvait engendrer des frustrations chez les hommes d’affaires légitimes voyageant régulièrement. En augmentant le seuil à 10 000 dollars américains, la Dominique facilite les affaires tout en maintenant des mesures de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Il est important de noter que, malgré cette augmentation, les voyageurs transportant des montants supérieurs à 10 000 dollars américains devront toujours déclarer ces fonds auprès de l’Unité du renseignement financier (FIU) de la Dominique, conformément aux réglementations en vigueur.

J’aime ça : J’aime chargement…