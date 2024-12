Dominique – L’université All Saints désormais accréditée par deux entités distinctes

Dominica News on line

L’université All Saints a annoncé avoir obtenu avec succès l’accréditation de deux organisations indépendantes, renforçant ainsi sa position dans le domaine de l’éducation médicale. Depuis mai 2019, le programme de médecine (MD) de l’université est accrédité par la Commission d’accréditation des collèges de médecine (ACCM) basée en Irlande.

De plus, le programme de Doctorat en Médecine de l’université All Saints en Dominique a obtenu une accréditation complète de l’Agence Indépendante pour l’Accréditation et le Classement (IAAR), reconnue par la Fédération Mondiale pour l’Éducation Médicale (WFME). L’IAAR est chargée de superviser les processus d’accréditation de plus de 100 établissements et programmes médicaux dans le monde, garantissant que ces établissements répondent à des normes éducatives rigoureuses.

Selon l’université, la performance des étudiants aux examens de licence reflète son engagement envers l’excellence. Les taux de réussite des premières tentatives dans divers examens sont remarquables :

– 83 % pour l’examen de licence médicale des États-Unis (USMLE) Étape 1

– 90 % pour l’USMLE Étape 2 (Connaissances Cliniques)

– 100 % pour l’examen d’évaluation du Conseil Médical et Dentaire du Nigeria (MDCN) et l’examen régional d’inscription des infirmières (RENR)

Un communiqué de l’école indique que les diplômés de l’université All Saints ont obtenu avec succès leur licence et exercent actuellement dans divers pays, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Dominique, en Irlande, au Nigeria, en Inde, en Australie, en Autriche et en Nouvelle-Zélande, entre autres.

Décrivant l’école comme… « fièrement dominicaine », le communiqué poursuit : « Nous sommes extrêmement fiers de nos diplômés licenciés et de ceux en résidence, qui apportent des contributions significatives aux systèmes de santé dans le monde entier. »

