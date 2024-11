Dominique. Message de l’Affiliation Caribéenne de Planification Familiale à l’occasion de la Journée Internationale pour l’Élimination de la Violence à l’égard des Femmes

Dominica news.

Roxanne Christopher

Aujourd’hui, nous rejoignons la communauté mondiale pour affronter une réalité sombre et douloureuse : d’innombrables femmes et enfants dans les Caraïbes et au-delà vivent chaque jour dans la peur, réduits au silence par la violence et l’oppression. Leur souffrance n’est pas seulement une tragédie personnelle, c’est un échec systémique – un échec qui appelle une action immédiate et décisive.

Roxanne Christopher, présidente du conseil d’administration de l’Affiliation Caribéenne de Planification Familiale, souligne la gravité de la situation :

« Malgré l’impact dévastateur de la violence sexiste sur les familles et les communautés, elle n’est toujours pas traitée avec l’urgence qu’elle mérite. Les services essentiels pour les survivantes – soins de santé sexuelle et reproductive d’urgence, soutien psychosocial, abris sûrs et accès à la justice – sont encore inaccessibles pour trop de personnes, en particulier les plus vulnérables. »

Le thème de cette année, Unis pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes et des enfants, est à la fois un cri de ralliement et un appel à la conscience. La violence envers les femmes n’est pas une fatalité ; c’est une injustice évitable. Elle persiste dans l’ombre du patriarcat, des inégalités et de l’impunité, mais cela peut changer. Ensemble, nous pouvons et devons démanteler ces systèmes de préjudices.



Rév. Patricia Sheerattan-Bisnauth

La révérende Patricia Sheerattan-Bisnauth, directrice générale de l’Affiliation Caribéenne de Planification Familiale, met en avant la vision transformatrice nécessaire pour créer un changement durable :

« Lutter contre la violence ne consiste pas seulement à répondre au préjudice, mais à réimaginer une société fondée sur l’amour, la dignité, le respect et l’égalité. Cela implique d’amplifier les voix des survivantes, de remettre en question les enseignements religieux et normes culturelles nuisibles, et de demander des comptes aux systèmes pour protéger les plus vulnérables. »

La véritable unité exige plus que des déclarations ; elle appelle à des actions délibérées et courageuses. Cela nécessite de concevoir des politiques qui protègent les personnes vulnérables, d’établir des services qui guérissent, et de bâtir des communautés fondées sur l’empathie et la sécurité. Cela implique également de transmettre à la prochaine génération des valeurs d’égalité et de respect, les inspirant à poursuivre la lutte pour la justice.

Aujourd’hui, alors que nous honorons la résilience des survivantes et le travail incessant des défenseurs, souvenons-nous que le pouvoir de mettre fin à la violence réside dans une volonté collective. Ensemble, nous pouvons réécrire cet héritage de souffrance et créer un avenir marqué par l’espoir, où chaque femme et chaque enfant pourra vivre sans peur, sans violence et avec des opportunités infinies.

C’est cette vision qui nous anime. C’est ce monde que nous construirons – unis, résilients et épanouis.

