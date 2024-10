Dominique: Ministre de la santé Laville : La santé est un droit universel

Dominica News Online – (en anglais)

Le nouveau président du Conseil des ministres de la Santé de l’OECS, Cassanni Laville, affirme qu’il est essentiel que la région reconnaisse les soins de santé comme un droit humain fondamental.

Il s’exprimait lors de la cérémonie d’ouverture du 10e Conseil des ministres de la santé de l’OECO et de la 37e réunion du conseil d’orientation des services d’achats groupés de l’OECO, qui se sont tenues à l’Intercontinental Cabrits Resort & Spa dans la nuit de mardi à mercredi.

Il a déclaré que la Dominique était heureuse d’accueillir cette année la réunion du conseil d’orientation et la réunion du conseil des ministres de la santé.

“Il est impératif que nous reconnaissions les soins de santé comme un droit humain fondamental, méritant d’être accessible à tous, indépendamment de notre lieu de naissance, de notre origine ou de notre situation financière”, a-t-il déclaré.

Et de poursuivre : “Il est de notre devoir, en tant que collègues réunis ici aujourd’hui, de nous attaquer à ces lacunes dans notre région et d’amorcer le changement dont nous avons désespérément besoin. Agissons ensemble pour assumer cette responsabilité, en continuant à partager nos connaissances, nos ressources et nos meilleures pratiques. Nous pouvons créer un système de santé plus équitable qui permette aux individus et aux communautés de prendre leur santé en main.

Selon M. Laville, ici en Dominique, le gouvernement, sous la direction stratégique du Premier ministre Roosevelt Skerrit, a réalisé des investissements importants dans le domaine de la santé afin de garantir à chaque citoyen l’accès à des soins de santé de qualité.

“Nous connaissons les défis financiers qui se posent à l’échelle mondiale et régionale, ainsi que la concurrence inhérente au secteur productif, au tourisme, à l’agriculture et aux soins de santé, mais le Premier ministre et le cabinet sous sa direction ont donné la priorité aux soins de santé, car il n’y a pas de secteur productif sans les fondements d’un secteur des soins de santé fort et d’un peuple fort”, a déclaré M. Laville.

M. Laville a déclaré qu’il se réjouissait des discussions fructueuses qui auront lieu dans les jours à venir, tout en gardant à l’esprit la nécessité de parvenir à des soins de santé équitables.

“Il ne s’agit pas seulement d’une responsabilité, mais plutôt d’une opportunité… une opportunité de défendre les personnes vulnérables et de démanteler les barrières qui entravent notre développement”, a-t-il fait remarquer. “Ensemble, nous façonnons l’avenir, grâce à un changement transformateur dans l’accès aux soins de santé et les opportunités.

Il a ajouté : “Saisissons cette occasion d’avoir un impact durable sur l’ensemble de notre population”.

En outre, il a déclaré qu’il était important de continuer à s’efforcer de créer encore plus de synergies entre le fonds stratégique de l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS) et le service d’achats groupés de l’OECO

Plus précisément, il a déclaré qu’une approche plus collaborative élargira l’accès aux marchés pharmaceutiques, ce qui permettra de réduire les coûts en augmentant l’activité d’achat, grâce à un plus grand nombre de fournisseurs. Un avantage qui se répercutera sur les pays et les consommateurs.

“Notre objectif ultime est d’aller encore plus loin avec le soutien des partenaires régionaux, dans l’intérêt de tous les petits États insulaires en développement”, a déclaré M. Laville. “Je suis extrêmement heureux d’être le champion de cette collaboration dans le cadre de ma présidence cette année.



J’aime ça : J’aime chargement…