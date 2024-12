Dominique. Projet de Récupération des Logements : « au-delà de la reconstruction des maisons, c’est une reconstruction des vies », déclare la ministre du logement

Dominica News Online –

La ministre du Logement et du Développement Urbain, Melissa Poponne-Skerrit, a annoncé qu’à ce jour, un total de 172 bénéficiaires ont reçu leurs documents de propriété foncière grâce au projet de récupération des logements du gouvernement (HRP).

Elle a fait cette annonce lors d’une cérémonie de remise organisée au Centre de Conférence de la Maison d’État, jeudi, où 60 familles ont reçu les clés de leurs nouvelles maisons.

« Sur la base de ces chiffres de construction, nous avons atteint 83 % de notre objectif », a-t-elle révélé. « En outre, à ce jour, 172 bénéficiaires ont reçu leurs documents de propriété foncière grâce à ce projet. »

Elle a souligné que pour les familles ayant enduré des années d’incertitude et de difficultés, l’opportunité de posséder leur terrain et leur maison représente un rêve de toute une vie, symbolisant un investissement durable dans l’avenir de ces familles.

Les maisons de ces familles avaient été détruites lors du passage de l’ouragan Maria qui a ravagé le pays en 2017.

« Alors, je pose cette question : dans des situations comme celle-ci, que dites-vous à une mère célibataire essayant de joindre les deux bouts après la destruction de sa maison ? Ou à un agriculteur à la retraite qui ne peut plus travailler physiquement ? Les envoyez-vous, en tant que gouvernement, à la banque en sachant qu’ils seront refusés ? » a demandé Poponne-Skerrit.

De plus, elle a révélé que 285 maisons ont été achevées dans le cadre de ce programme jusqu’à présent, « et alors que nous parlons, 67 maisons sont actuellement en construction dans le cadre du HRP, et 27 sont à des étapes avancées de livraison dans les mois à venir. »

Elle a ajouté : « Ce projet ne se limite pas à reconstruire des maisons, il s’agit de reconstruire des vies. »

Poponne-Skerrit a souligné que l’impact de l’ouragan Maria sur le territoire Kalinago et la région nord-est reste une préoccupation majeure, et que ces zones ont bénéficié d’investissements dans le cadre du projet de récupération des logements, avec 90 maisons déjà remises dans le territoire Kalinago à elles seules.



Le ministre des Finances, Dr. Irving McIntyre, s’exprime lors de la cérémonie de remise

Par ailleurs, le ministre des Finances, Dr. Irving McIntyre, représentant le Premier ministre Roosevelt Skerrit, a déclaré que cette cérémonie réaffirme l’engagement indéfectible du gouvernement envers le peuple de la Dominique et sa promesse de bâtir une nation résiliente où chaque citoyen a l’opportunité de prospérer.

« En étant ici, je ressens une immense fierté alors que nous célébrons une autre étape importante dans notre parcours vers la fourniture de logements modernes et résilients pour notre population », a-t-il déclaré.

Le Dr McIntyre a poursuivi : « Aujourd’hui, nous remettons les clés de la dignité, de la sécurité et de l’opportunité. Et quel moment approprié pour le faire : quelques jours avant Noël, vous recevez les clés d’une nouvelle vie pour vous et vos familles. »

Il a indiqué qu’une maison est bien plus qu’une structure composée de murs et d’un toit. C’est un sanctuaire où les familles se réunissent, où les enfants grandissent et où les rêves prennent forme.

« Le logement est un besoin humain fondamental, et le fournir à notre population fait partie intégrante de notre mission visant à favoriser le développement social et économique à travers la Dominique », a-t-il déclaré. « Cette remise de maisons à 60 familles méritantes représente une autre réalisation de notre programme de logement global, qui s’étend sur de nombreuses années. »

Le Dr McIntyre a affirmé que la révolution du logement menée par le gouvernement a renforcé les communautés, autonomisé les familles, « et contribué à notre vision plus large d’un développement durable à travers la Dominique. »



Quelques bénéficiaires présents lors de la cérémonie

